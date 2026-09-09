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TRENTO. Oggi, mercoledì 9 settembre alle ore 17.30 al Vigilianum di Trento, in via Celestino Endrici 14, verrà presentato il nuovo libro di Joseph Tassone dal titolo “Trapassati prossimi”. Si tratta di dieci splendidi racconti in cui si condensano due secoli e mezzo di storia calabrese, seguendo le tracce di un ceppo familiare che si biforca nell'Ottocento per ritrovarsi, generazioni dopo, in un matrimonio che salda due eredità di memorie rimaste orfane, una dell'altra, per oltre centocinquant'anni.
Il libro, edito da Vitrend, sarà presentato dall'autore in dialogo con il giornalista Alberto Folgheraiter che ne ha scritto anche la postfazione. Leonardo Debiasi darà il suo contributo leggendo alcuni passi dell'opera.
C.L.