TRENTO. Sono ufficialmente in corso le riprese della seconda stagione di “The Four Seasons”, dramedy prodotta da Netflix America e ideata dall’attrice, comica e autrice statunitense Tina Fey, che figura anche nel cast insieme a Colman Domingo, Will Forte, Kerri Kenney-Silver, Marco Calvani ed Erika Henningsen.

La produzione resterà sul territorio fino al 15 dicembre, con set attivi tra Trento, i dintorni della città e l’area di Civezzano, trasformando il centro storico in un grande set cinematografico internazionale.

Le lavorazioni interesseranno alcuni dei luoghi più riconoscibili della città, comprese scene ambientate ai Mercatini di Natale, che per una giornata saranno chiusi al pubblico per consentire le riprese. Dopo le ambientazioni della prima stagione – dalle case sul lago ai resort tropicali fino alle località sciistiche – la nuova trama sceglie il Trentino come scenario invernale, raccontandone l’atmosfera natalizia, le piazze storiche, le bancarelle e gli scorci più iconici del capoluogo.

La serie, che nella prima stagione ha superato gli 11 milioni di spettatori a livello globale, segue le vicende di tre coppie di mezza età legate da un’amicizia di lunga data. Tra le sequenze più attese della nuova stagione figura anche la ricostruzione della maratona cittadina, pensata per restituire l’immagine di un territorio dinamico, accogliente e fortemente legato alle proprie tradizioni.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore provinciale Francesca Gerosa, che ha sottolineato il valore strategico della presenza della produzione a Trento. Secondo l’assessore, il sostegno al settore cinematografico da parte della Giunta provinciale, insieme al lavoro della Trentino Film Commission e di Trentino Sviluppo, rende possibile attrarre produzioni di alto profilo, garantendo visibilità internazionale e ricadute concrete per il territorio, sia in termini economici sia di reputazione culturale.