TRENTO. Temptation Island continua a dominare gli ascolti televisivi e conquista anche il Trentino Alto Adige, che si conferma la regione del Nord con il pubblico più numeroso davanti alla tv per seguire il reality di Canale 5. Lo evidenzia un report realizzato da OmnicomMediaGroup per il quotidiano Libero, dedicato ai cosiddetti "programmi che si guardano di nascosto".

La prima puntata della nuova stagione, andata in onda mercoledì 24 giugno, ha raccolto 3.768.000 spettatori, il 28,5% di share e circa 200 mila utenti collegati dai dispositivi digitali. Tra le regioni italiane spiccano Calabria e Campania con il 35% di share, seguite da Puglia (33,7%), Sicilia (33,5%), Sardegna (32,6%) e Trentino Alto Adige, che con il 31,5%risulta la prima regione del Nord.

Secondo l'indagine, il 35% di chi segue Temptation Island non lo ammette ad amici e conoscenti. Il programma ottiene risultati particolarmente elevati tra donne, adolescenti e giovani adulti, ma registra ascolti significativi anche tra i laureati.