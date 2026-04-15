TRENTO. Il Teatro Sociale rilancia con una nuova stagione all’insegna della qualità e dell’apertura al pubblico. Il Centro Servizi Culturali S. Chiara ha presentato il cartellone 2026/27, che propone 16 titoli tra prosa e danza, con l’obiettivo di intercettare gusti diversi e ampliare la partecipazione. La programmazione è stata illustrata da Giuseppe Putignani e Massimo Ongaro, alla presenza dell’assessora provinciale Francesca Gerosa, della vicesindaca Elisabetta Bozzarelli e del direttore del Teatro Stabile di Bolzano Andrea Cerri. «Un segnale concreto di attenzione verso la comunità», ha sottolineato Gerosa, evidenziando l’impegno sul fronte dell’accessibilità e dell’allargamento del pubblico.



Tra le novità più rilevanti, l’introduzione di una quinta replica – il mercoledì – per sette spettacoli, oltre alla riduzione dei prezzi degli abbonamenti: si passa da 240 a 210 euro. I rinnovi partiranno dal 21 aprile, mentre i nuovi abbonamenti saranno disponibili dal 9 giugno.



Il cartellone vedrà protagonisti nomi di primo piano come Lunetta Savino, Umberto Orsini, Alessandro Haber e Rocco Papaleo, insieme a registi e compagnie di rilievo nazionale e internazionale. Confermata anche la collaborazione con il Teatro Stabile di Bolzano, mentre cresce l’attenzione verso percorsi inclusivi, per rendere il teatro sempre più accessibile sotto il profilo fisico, sensoriale e sociale.