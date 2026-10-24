TRENTO. Nuovo record di abbonamenti per il Teatro Sociale di Trento, che chiude la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027 superando quota 1.600 sottoscrizioni, contro le 1.310 dello scorso anno. Un incremento di quasi 300 abbonamenti, pari al 22%, che conferma la crescita del pubblico del Centro Servizi Culturali Santa Chiara. Un risultato particolarmente significativo anche considerando che, appena tre anni fa, gli abbonati erano 961: in tre stagioni il numero è cresciuto di due terzi.

A confermare il forte legame con il pubblico è anche il dato relativo ai rinnovi: oltre il 78% degli abbonati della passata stagione ha scelto di confermare la propria presenza. «È un traguardo eccezionale che premia il lavoro svolto in questi anni», commenta Massimo Ongaro, direttore del Centro Santa Chiara, sottolineando la capacità del teatro di coinvolgere un numero crescente di spettatori e rafforzare il ruolo dello spettacolo dal vivo nella vita culturale del territorio.

La nuova stagione del Teatro Sociale è partita giovedì 22 ottobre con lo spettacolo «Coppia aperta, quasi spalancata» e proseguirà con altri 13 appuntamenti tra prosa e danza. Il cartellone propone alcuni dei nomi più conosciuti del panorama teatrale nazionale, tra cui Lunetta Savino, Filippo Dini, Umberto Orsini e Rocco Papaleo, con una programmazione che punta a coinvolgere pubblici differenti.

Per il Centro Santa Chiara, i risultati rappresentano un segnale della crescente partecipazione culturale a Trento. La campagna abbonamenti si conclude questo fine settimana, mentre prosegue la vendita dei biglietti per i singoli spettacoli. Informazioni su prezzi, modalità di acquisto e orari della biglietteria sono disponibili attraverso i canali ufficiali del Centro.