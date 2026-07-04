TRENTO. Dopo le prime serate all'insegna della musica, il Teatro Capovolto apre le porte alla danza. Domani, domenica 5 luglio, alle 21.15, il palco del Teatro Sociale affacciato su piazza Cesare Battisti ospiterà "La Danza Capovolta", appuntamento della Stagione estiva del Centro Servizi Culturali S. Chiara dedicato ai giovani talenti del territorio.

La serata, realizzata in collaborazione con la Federazione Trentino Danza, proporrà una selezione di esibizioni curate dai direttori artistici Donatella Zampiero e Paolo Golser del Club La Fourmie, che hanno individuato i migliori allievi delle scuole di danza della provincia.

Sul palco si alterneranno gruppi e performer con stili differenti, dalla danza moderna a quella contemporanea, dall'hip hop al flamenco. L'iniziativa vuole offrire visibilità ai giovani danzatori e alle giovani danzatrici trentine che già si distinguono in concorsi e rassegne anche di livello nazionale.

Parteciperanno alla serata le scuole Ritmo Misto di Lavis, GDM della Val di Cembra insieme a NTA Dance School di Trento, Associazione Artedanza, D.Lab e Move.Art di Trento, Peña Andaluza e Artea di Rovereto.

L'evento fa parte della Stagione estiva del Teatro Sociale, inserita nel programma "Trento Aperta 2026 - Che bella libertà!", il cartellone di iniziative coordinato dall'Ufficio Cultura, turismo ed eventi del Comune di Trento. I biglietti sono disponibili sul sito del Centro Servizi Culturali S. Chiara e alle casse del teatro.C.L.