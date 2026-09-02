COGNOLA. Domenica 6 settembre il Centro sportivo Ponte Alto di Cognola torna a riempirsi di sport, giochi e attività all’aperto per la tradizionale Festa dello Sport dell’Argentario. Dalle 14 alle 18 saranno 16 le società dilettantistiche coinvolte, con proposte rivolte soprattutto a bambini e ragazzi.

L’appuntamento vuole essere un’occasione per avvicinare i più giovani alle diverse discipline sportive, ma anche per trascorrere un pomeriggio insieme, fare nuove amicizie e vivere gli spazi del quartiere attraverso lo sport.

“Muoviti, mangia bene e sorridi: la tua salute è il tuo superpotere” è lo slogan scelto per questa edizione. Un messaggio che mette al centro il rapporto tra attività fisica, sana alimentazione e benessere, con un'attenzione particolare ai più piccoli.

Ai partecipanti saranno distribuiti zainetti con una merenda offerta da Despar, insieme ad alcuni omaggi messi a disposizione da Apt di Trento, Farmacie comunali e Coni.

A sostenere l’iniziativa è anche la Circoscrizione Argentario. Il presidente Andrea Vilardi ha ringraziato i volontari e le associazioni che hanno contribuito all’organizzazione, sottolineando il valore della manifestazione come momento di aggregazione e di collaborazione tra le realtà del territorio.

Alle 15 è previsto il momento istituzionale con i saluti dell’assessora alle Politiche sociali Giulia Casonato e dello stesso Vilardi. A seguire, spazio alla testimonianza di un ospite speciale: il maratoneta trentino Stefano Dalvai, che racconterà la propria esperienza di vita e il particolare percorso che lo ha portato a trovare nella corsa uno strumento per trasmettere un messaggio di speranza.

La sua storia è legata anche a una difficile battaglia personale: nel 2014 Dalvai ha ricevuto un trapianto di midollo osseo per sconfiggere una leucemia mieloide acuta. Dopo l’intervento ha intrapreso un percorso sportivo nel quale la corsa ha assunto un significato particolare, diventando anche un modo per raccontare la rinascita.

Nel pomeriggio ci sarà spazio anche per gli sportivi dell’Argentario. Alle 16 e alle 17 è in programma “Momenti di gloria…”, lo spazio dedicato agli atleti e alle atlete delle associazioni presenti che hanno raggiunto risultati importanti nelle rispettive discipline.

A intervistarli sarà Paolo Holneider, giornalista e presidente della Commissione politiche sociali e sport della Circoscrizione. L’obiettivo è dare visibilità alle esperienze sportive del territorio e alle realtà associative che, durante tutto l’anno, lavorano con bambini, ragazzi e adulti.

La Festa dello Sport si propone così come un momento di incontro tra associazioni, famiglie e comunità locale, mettendo in vetrina le diverse opportunità sportive presenti nell’Argentario e trasformando per un pomeriggio il Centro sportivo Ponte Alto in un punto di ritrovo per il quartiere.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 20 settembre. C.L.