VALLE DEI LAGHI. Sabato 21 marzo alle 21 il Teatro Valle dei Laghi ospita lo spettacolo comico “Spazio, ultima dentiera”, una nuova avventura teatrale che porta sul palco la travolgente Nonna Nunzia, protagonista di una storia tra ironia, fantasia e ritmo serrato.



Al centro della vicenda c’è proprio Nonna Nunzia, chiamata a una missione improbabile ma fondamentale: salvare il sorriso del pianeta Terra. Un’impresa che la porta ben oltre i confini abituali, fino allo spazio profondo, tra situazioni imprevedibili e momenti di pura comicità.



A rendere l’avventura ancora più movimentata è la presenza del nipote Andrea “Candriài”, che accompagna la nonna in un viaggio tra pianeti, incontri inattesi e una lunga serie di peripezie. Il rapporto tra i due diventa il motore di gag e situazioni esilaranti.



Lo spettacolo gioca con gli elementi della fantascienza ma mantiene ben salde le radici nella comicità popolare, quella che ha reso celebre il personaggio di Nonna Nunzia e che continua a conquistare il pubblico del teatro.