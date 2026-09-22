SANTA SEVERA. È Sarah Rizea la nuova Miss Italia 2026. La diciottenne ligure è stata incoronata al Castello di Santa Severa dalla conduttrice Giulia Salemi e dalla patron del concorso Patrizia Mirigliani, al termine della finale trasmessa su RTV San Marino, RaiPlay e Media DAB. Arrivata all'ultimo atto con la fascia di Miss Liguria, Rizea è stata scelta dalla giuria davanti a Michela Meli, Miss Lazio, e Sara Genova, Miss Calabria.

La sua vittoria riporta la corona di Miss Italia in Liguria dopo 51 anni: l'ultima affermazione della regione risaliva infatti al 1975. Alta 1,72, Sarah è nata a Moncalieri, in provincia di Torino, da genitori rumeni e ha vissuto in Piemonte fino al 2019. Oggi risiede a Vado Ligure, nel Savonese, mentre a Roma frequenta il corso di laurea in Psicologia alla Sapienza.

Dietro la fascia c'è anche una carriera sportiva di livello internazionale. Sarah Rizea è tesserata con le Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico e ha già conquistato risultati importanti con la maglia azzurra. Nel 2024 ha ottenuto l'argento agli Europei di Belgrado e il bronzo ai Mondiali juniores di Lima, oltre al terzo posto nella Super Final di Coppa del Mondo a Budapest. Nel 2025 è arrivato un altro podio in Coppa del Mondo a Somabay, mentre nel 2026 è stata convocata per gli Europei di Parigi.

«L'agonismo mi ha formato profondamente, insegnandomi il valore della disciplina, del lavoro di squadra e del continuo superamento dei propri limiti», ha spiegato la nuova Miss Italia. La famiglia resta il suo «porto sicuro», ma lo sguardo è già rivolto al futuro: vuole completare gli studi, continuare il percorso sportivo e provare ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo e della televisione, dove sogna di raccontare la propria esperienza umana e agonistica. C.L.