TRENTO. Oltre 180 mila presenze nei cinque teatri gestiti, più di 36 mila visitatori nei siti archeologici e un valore economico generato per il territorio di 8,3 milioni di euro. Sono i numeri principali del Bilancio Sociale 2025 del Centro Servizi Culturali Santa Chiara, presentato oggi al Teatro Sociale di Trento.

Un bilancio che restituisce, attraverso i numeri, il peso dell’attività culturale sul territorio. Nel corso del 2025 il Centro ha chiuso inoltre l’esercizio con un avanzo di bilancio di circa 22.800 euro.

Tra i dati più significativi emerge la crescita del Circuito Danza del Trentino-Alto Adige, che nell’ultimo anno ha raggiunto 26.263 spettatori, distribuiti su 91 alzate di sipario. Il dato segna un incremento di oltre 17 mila presenze nel triennio 2022-2025, evidenziando una crescita significativa dell’interesse per gli spettacoli di danza proposti attraverso il circuito.

L’attività del Centro Servizi Culturali Santa Chiara non si limita però alla programmazione teatrale. Nel bilancio sociale trovano spazio anche i dati relativi alla valorizzazione dei siti archeologici, che nel 2025 hanno registrato oltre 36 mila visitatori.

Complessivamente, tra spettacolo dal vivo, attività culturali e gestione dei luoghi, il Centro ha contribuito a generare 8,3 milioni di euro di valore economico per il territorio. Un dato che prova a misurare l'impatto dell'attività culturale non soltanto in termini di pubblico, ma anche di ricadute economiche.

Il Bilancio Sociale diventa così uno strumento per leggere l'attività dell'ente attraverso una prospettiva più ampia rispetto al solo risultato economico. Presenze, partecipazione e ricadute sul territorio sono infatti gli elementi che accompagnano i dati finanziari e restituiscono la dimensione dell'attività svolta dal Santa Chiara nel corso del 2025.

Particolarmente significativo, in questo quadro, il risultato raggiunto dal Circuito Danza, che conferma una tendenza di crescita nel periodo considerato. Le 26.263 presenze del 2025 rappresentano un aumento di oltre 17 mila spettatori rispetto al 2022, a fronte di 91 appuntamenti complessivi.

I numeri presentati al Teatro Sociale delineano quindi un anno caratterizzato da una forte partecipazione del pubblico alle attività culturali e da una ricaduta economica quantificata in milioni di euro. Un patrimonio di dati che il Centro Santa Chiara mette a disposizione per raccontare non solo ciò che accade nei teatri, ma anche il rapporto tra produzione culturale e territorio.