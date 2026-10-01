TRENTO. Ritrovarsi a leggere, in silenzio, ma gli uni accanto agli altri. Questa sera San Martino si trasformerà in una grande biblioteca a cielo aperto, con una serata dedicata ai libri e alla convivialità organizzata dalla libreria duepunti insieme alle altre attività della via pedonale, su proposta di Beatrice Comper. L’appuntamento è dalle 19 alle 22.

L’idea parte dal silent reading party, ma punta a trasformare la lettura in un modo per vivere insieme lo spazio urbano. Una sorta di San Jordi fuori stagione, ispirato alla festa catalana che ogni primavera riempie le strade di libri e fiori. L’obiettivo è salutare l’estate leggendo insieme all’aperto, prima dei mesi in cui si torna a vivere maggiormente gli spazi interni.

Ad aprire la serata sarà la lettura di alcuni passi de “Il rifugio dei libri proibiti” di Beppe Civati. Poi ciascuno potrà immergersi nel libro che preferisce, portandolo direttamente da casa oppure acquistandolo in libreria. Ai partecipanti viene suggerito di presentarsi anche con una torcia o il cellulare e una tazza per le tisane che saranno offerte durante l’iniziativa.

A completare l’atmosfera ci sarà la musica di Cesare Bosi e niceshot, pensata come sottofondo alla lettura. Per tre ore saranno dunque libri, lettori e luci delle torce a occupare la via di San Martino, trasformandola in uno spazio condiviso dedicato alla lettura.