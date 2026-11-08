Oggi, domenica 8 novembre, Castel Thun dedica una giornata speciale a San Martino, tra storia, tradizioni, laboratori creativi e attività per tutta la famiglia. Nel castello e nei giardini sono in programma visite guidate alla residenza nobiliare della famiglia Thun, percorsi nell’orto storico e laboratori per grandi e piccoli. Per una pausa c’è il KM8 Bistrò. La giornata si chiude con l’appuntamento più suggestivo: la lanternata al tramonto verso la chiesetta di San Martino.

Il programma

Visita guidata al maniero : ore 10.30, 12, 14.30 e 15.45.

: ore 10.30, 12, 14.30 e 15.45. Visita guidata per famiglie “Alla scoperta del maniero”: ore 11.15 e 14.15. “I colori dell’orto”, laboratorio di decorazione di borse per tutte le età: ore 11.30.

“Alla scoperta del maniero”: ore 11.15 e 14.15. “I colori dell’orto”, per tutte le età: ore 11.30. “L’orto del castello” , visita guidata: ore 11.30 e 14.

, visita guidata: ore 11.30 e 14. “Una storia in valigia”: la storia di San Martino raccontata con il kamishibai , l’antica tecnica giapponese di narrazione per immagini. Ore 11, 12, 14.30, 16 e 17, senza prenotazione.

la storia di San Martino raccontata con il , l’antica tecnica giapponese di narrazione per immagini. Ore 11, 12, 14.30, 16 e 17, senza prenotazione. “Le lanterne di San Martino”, laboratorio per costruire la lanterna da portare alla lanternata serale: ore 14.30 e 16.

da portare alla lanternata serale: ore 14.30 e 16. Lanternata verso la chiesetta di San Martino: ore 17.

Informazioni utili

L’ingresso al castello segue il tariffario del museo, mentre la partecipazione alle attività è gratuita. Dove serve la prenotazione si fa in loco, all’infopoint, fino a esaurimento posti. L’accesso ai giardini è libero. Un bus navetta collega il castello dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, con fermate in piazza Francesco Guardi, P2 e P1, al costo di 1,50 euro a tratta. In caso di maltempo luoghi e orari potrebbero cambiare: gli aggiornamenti sono sul sito ufficiale del castello.

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San Martino a Castel Thun domenica 8 novembre: visite guidate, laboratori per famiglie, kamishibai e lanternata al tramonto. Orari, navetta e prenotazioni.