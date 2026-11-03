TRENTO. Una star internazionale del cinema arriva a Trento, questa volta nelle vesti di musicista. Russell Crowe, premio Oscar per il film Il gladiatore, sarà protagonista del concerto inaugurale del Trento Summer Festival 2027, in programma martedì 29 giugno 2027 in piazza Fiera. L'annuncio apre ufficialmente le celebrazioni per il decimo anniversario della manifestazione, che porterà in città quattro grandi appuntamenti musicali.

L'attore, regista e produttore neozelandese salirà sul palco con la sua band, The Gentlemen Barbers, per presentare lo spettacolo Indoor Garden Party. Un progetto musicale nato nel 2009 in un pub alle porte di Londra e cresciuto negli anni fino a diventare una tournée internazionale. Il repertorio propone canzoni narrative, sonorità rock e momenti di dialogo con il pubblico.

Accanto a Crowe si esibiranno musicisti con i quali condivide collaborazioni e amicizie decennali, tra cui Dave Kelly alla batteria, Stewart Kirwan alla tromba, Stu Hunter al pianoforte, Chris Kamzelas alla chitarra e James Haselwood al basso. Sul palco anche la cantante irlandese Lorraine O'Reilly, che collabora con l'attore dal 2017.

La tappa di Trento farà parte di un tour europeo che toccherà anche Praga, Bratislava, Bucarest, Istanbul e Zurigo. Per il festival si tratta di un appuntamento particolarmente significativo, frutto della collaborazione tra The Showtime Agency di Merano, Radio Italia Anni 60 e il Centro Servizi Culturali Santa Chiara.

I biglietti saranno disponibili da mercoledì 4 novembre 2026, alle ore 10, attraverso il circuito online TicketOne. Nelle prossime settimane saranno annunciati gli altri protagonisti della decima edizione del Trento Summer Festival, che conferma piazza Fiera come sede dei quattro concerti previsti per l'estate 2027.



(foto Showtime Agency)