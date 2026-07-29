ROVERETO. Rovereto si prepara a ospitare una nuova edizione del Festival dell’innovazione, che debutterà nell’ottobre 2027 con un format completamente rinnovato e una nuova partnership editoriale. Dopo la conclusione dell’esperienza del Wired Next Fest Trentino, resa inevitabile dalla chiusura della testata Wired Italia, la Provincia autonoma di Trento ha avviato oggi, nella sede del Comune di Rovereto, il percorso di progettazione del nuovo evento, che vedrà come partner il Gruppo Il Sole 24 Ore.

Achille Spinelli, vicepresidente e assessore provinciale allo sviluppo economico, ha ribadito la volontà di dare continuità a un appuntamento che dal 2023 ha contribuito a promuovere il Trentino come territorio di ricerca e innovazione. «Vogliamo che l'eccellenza della nostra ricerca esca dai laboratori per incontrare cittadini, giovani e imprese», ha spiegato, sottolineando come l'obiettivo sia consolidare Rovereto come punto di riferimento nazionale e internazionale sui temi dell'innovazione e della trasformazione digitale.

La nuova manifestazione coinvolgerà l'intero ecosistema trentino: Università di Trento, Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Edmund Mach, Muse, Iprase, HIT, ASUIT, Mart, le istituzioni scolastiche, il sistema delle imprese e gli altri organismi di ricerca. L'intento è rafforzare il legame tra ricerca, trasferimento tecnologico, innovazione e sviluppo economico, valorizzando i poli scientifici e tecnologici della Città della Quercia.

La sindaca Giulia Robol ha definito la conferma della centralità di Rovereto «un riconoscimento importante» e ha evidenziato come la collaborazione con Il Sole 24 Ore rappresenti «una grande occasione» per dare ulteriore prestigio nazionale e internazionale all'evento. Anche Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, ha ricordato il successo dell'ultima edizione del Wired Next Fest, che ha registrato oltre 14 mila presenze, parlando dell'avvio di «una nuova fase» per il festival.

Nei prossimi mesi proseguirà il lavoro di definizione del progetto insieme ai partner istituzionali e scientifici. A gennaio 2027 saranno presentati ufficialmente il nome della manifestazione, il format, il tema e le principali caratteristiche del nuovo Festival dell'innovazione, destinato a raccogliere l'eredità del Wired Next Fest mantenendo Rovereto al centro del dibattito sulle tecnologie emergenti e sul futuro dell'innovazione.



(nella foto Pat: Paolo Pretti, direttore generale di Trentino Sviluppo, Giulia Robol, sindaca di Rovereto, Achille Spinelli, vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, Federico Silvestri, ad del Gruppo Il Sole 24 ORE, Giulio Prosser, presidente dell’Azienda per il turismo Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, Carla Costa, direttrice della stessa Azienda, e Maurizio Rossini, ad di Trentino Marketing)