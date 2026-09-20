ROVERETO. È il portoghese “The Happiest Day of My Life”, diretto da Vicente Alves do Ó, a conquistare il Gran Premio “Nello Spirito della Fede” della 29ª edizione di Religion Today Film Festival. La premiazione si è svolta al Mart di Rovereto, che quest’anno ha rafforzato la collaborazione con la rassegna cinematografica. Il film vincitore racconta con delicatezza il passaggio dall’infanzia all’età adulta attraverso lo sguardo di un bambino, interpretando il tema scelto per questa edizione, “L’abito fa il monaco?”, dedicato al rapporto tra etica, apparenza, costume e moda.

Tra gli altri riconoscimenti, “Broken Voices” di Ondřej Provazník ha ottenuto il premio per il miglior lungometraggio, mentre “The Wonder” di Alessandro Seidita e Joshua Wahlen è stato scelto come miglior documentario. A “Following Tupac” di Jacob Huberman è andato il premio per il miglior documentario breve, mentre “Shulka” di María Cecilia Casanova e Raquel María Soaje si è imposto tra i cortometraggi. Il premio del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani è stato invece assegnato a “There Is Another Way” di Stephen Apkon, dedicato al tema della Palestina.

Soddisfatto il direttore artistico Andrea Morghen, che ha sottolineato come “The Happiest Day of My Life” incarni «lo spirito del dialogo promosso da Religion Today». La presidente Lisa Martelli ha invece evidenziato il valore della collaborazione con il Mart, nata quest’anno attorno alla riflessione sul costume e sul made in Italy. Dopo la premiazione si è tenuta la tavola rotonda “L’abito fa il monaco”, con ospiti tra cui il regista Mimmo Calopresti e il presidente della giuria Massimo Cantini Parrini, costumista candidato all’Oscar.

Il Festival proseguirà fino a mercoledì 23 settembre. Lunedì 21 settembre appuntamento alle 20.30 all’auditorium della biblioteca di Arco con il concerto del pianista Carmelo Scoto, seguito dalla proiezione del documentario vincitore. Il 22 e 23 settembre le proiezioni arriveranno al Teatro San Marco di Trento, mentre in piazza Santa Maria Maggiore sono previsti eventi in collaborazione con Uisp. A Bolzano, mercoledì, sarà invece consegnato al Liceo Pascoli il premio “Film For Our Future”.