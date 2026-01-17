AVIO. E’ una serata che intreccia musica, emozioni e impegno solidale quella in programma sabato 17 gennaio alle 20.45, al Teatro di Avio, nel segno del “Concerto per Michele Cristoforetti”. Un evento speciale, patrocinato dal Comune di Avio, nato per ricordare la figura di Michele attraverso la sua musica e le tracce profonde lasciate nella vita di tante persone. Michele Cristoforetti, lo ricordiamo, è scomparso il 10 novembre del 2023 in quella Padova dove da anni lavorava con grande passione nel mondo dei motori e coltivava la sua grande passione per la musica. Una passione che lo portava nella sua terra ad interfacciarsi con i ragazzi della sua band i Kascade. Nei momenti così difficili della malattia con l’incredibile entusiasmo che lo caratterizzava aveva lanciato il suo album “Esagerato” al quale aveva lavorato per tanto tempo. Un lavoro diventato una sorta di testamento musicale di Michele, che da poco aveva scelto come nome d’arte quello di Cristoforetti, che dimostra anche la maturità da lui raggiunta a livello artistico e compositivo.

On stage ci saranno i musicisti della band che hanno suonato con Michele ovvero Francesco Rudari, Robereto Civinelli, Diego Rubigliani, Riccardo Paolini e come ospiti Tiziano Contin, Giuliano Bottura voce dei Cavalieri Erranti, Raffaella Cafagna e Daniele Scottini. Lo spettacolo si presenta come un vero e proprio viaggio narrativo e musicale: canzoni dal vivo, contributi video e monologhi si intrecciano in una scaletta intensa, capace di raccontare lo stile unico di Michele – ironico, generoso, leggero ed “esagerato” – e il suo modo autentico di vivere la musica come forma di relazione, ascolto e presenza. Non solo un concerto dunque come spiegano gli organizzatori: “Ma una serata che invita il pubblico a riflettere su temi universali come l’empatia, la solidarietà, il valore delle relazioni e l’impegno concreto nella vita di ogni giorno. Proprio per questo l’evento ha anche una forte dimensione solidale: l’intero ricavato sarà devoluto a AIL e Athena, associazioni impegnate quotidianamente nel sostegno alla ricerca, alla cura e alle persone più fragili” .

Il Concerto per Michele Cristoforetti vuole essere un omaggio vivo e partecipato, capace di trasformare il ricordo in azione e la memoria in responsabilità condivisa. Informazioni e prenotazioni sono disponibili sul sito www.ailtrento.it