MOLVENO. Prosegue il tour teatrale di nonna Nunzia con lo spettacolo “Spazio, ultima dentiera”, una commedia che sta raccogliendo consensi, risate e un’ampia partecipazione di pubblico nelle diverse tappe in programma. Dopo i recenti appuntamenti che hanno registrato sale gremite, la tournée fa tappa in Trentino con una nuova serata all’insegna dell’ironia e del divertimento.



Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 27 febbraio al Teatro di Molveno, dove il pubblico potrà assistere a un viaggio comico nel cosmo, tra battute, situazioni paradossali e osservazioni pungenti sulla quotidianità.



“Spazio, ultima dentiera” si distingue per un ritmo serrato e per un linguaggio diretto, che alterna momenti di leggerezza a spunti di riflessione, sempre filtrati attraverso la lente dell’umorismo.



Appuntamento al Teatro di Molveno per una serata di intrattenimento che promette risate e partecipazione.