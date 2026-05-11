TRENTO. Il 19 maggio Feltrinelli inaugura la sua prima libreria trentina nel capoluogo, in Piazza Santa Maria Maggiore, uno dei luoghi più significativi della città, legato alla storia del Concilio di Trento. Ad aprire ufficialmente la libreria - comunica una nota - sarà un ospite d'eccezione: Irvine Welsh, autore di culto della narrativa contemporanea e firma di Trainspotting, che sarà a Trento per un incontro speciale, unica tappa in libreria del suo tour, dedicato al nuovo romanzo Men in Love, edito da Guanda.



A dialogare con lui sarà Patrik Fogli, in un confronto che attraversa scrittura, immaginari e trasformazioni della contemporaneità, offrendo al pubblico un'occasione rara di incontro con una delle voci più iconiche della narrativa internazionale. L'evento si terrà in Piazza Santa Maria Maggiore grazie alla collaborazione con la Fondazione Franco Demarchi. La libreria si sviluppa su circa 300 metri quadrati con oltre 25.000 titoli.



Accanto ai libri, l'offerta si amplia con una selezione di fumetti, vinili, cartoleria e giocattoli. Scendendo pochi gradini lo spazio accoglie la dimensione più dinamica e relazionale della libreria: da un lato un'area eventi dedicata a incontri e presentazioni; dall'altro, uno spazio che ospita la seconda BookBubble in Italia, a conferma dell'impegno di Feltrinelli nel dialogare con pubblici diversi, dai lettori più legati alla tradizione alle nuove generazioni, offrendo un'esperienza di lettura più immersiva e condivisa.