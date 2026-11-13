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TRENTO. Nuova serie di incontri, nuovi spazi. Prenderà avvio domani, sabato 14 novembre, la nuova edizione di «Pane e Femminismi», l’iniziativa che ormai da anni viene promossa a Trento grazie all’impegno di Stefania Clemente ed Elisa Vettori.
Il gruppo di lettura, dopo la presentazione di qualche giorno fa, si riunirà nei prossimi mesi negli spazi della palazzina Liberty, tra piazza Dante e via Alfieri.
Il ciclo di incontri di quest’anno avrà come filo conduttore il saggio di Cristina Cassese «Nell’antro delle fiabe. Corpi femminili tra metamorfosi e riscritture», in uscita per Italo Svevo Edizioni.
Domani si partirà con le fiabe riscritte da Angela Carrer nel suo «Nell’antro dell’alchimista» (Fazi). L’appuntamento è dalle 13 alle 14.30, con l’invito a portare anche qualcosa da mangiare da condividere e gustare insieme, nel pieno spirito incarnato dal nome dell’iniziativa.