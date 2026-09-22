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PERGINE. La nonna più amata del palcoscenico trentino torna a volare tra le galassie. Venerdì 25 settembre alle 20.45, al Teatro Comunale di Pergine, va in scena “Spazio, ultima dentiera”, la commedia scritta e diretta da Mario Cagol che vede protagonista l'irresistibile Nonna Nunzia.
Al centro dello spettacolo c'è una missione decisamente fuori dall'ordinario: salvare il sorriso del pianeta Terra. Per riuscirci Nonna Nunzia dovrà spingersi nello spazio profondo, affrontando pianeti, incontri inattesi e una lunga serie di peripezie. Con lei c'è il “caro” nipote Andrea “Candriài”, compagno di un viaggio intergalattico nel quale la fantascienza incontra la comicità popolare.
Dopo le precedenti rappresentazioni, “Spazio, ultima dentiera” approda dunque a Pergine Valsugana per una nuova serata all'insegna delle risate. Le prevendite per lo spettacolo di venerdì sono già disponibili sul sito ufficiale di Mario Cagol.