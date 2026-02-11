Doppio appuntamento in Trentino con lo show “Spazio, ultima dentiera”, nuova commedia di Mario Cagol che porta sul palco una storia surreale e piena di gag. Il primo spettacolo è in programma venerdì 13 febbraio al Teatro Paladolomiti di Pinzolo, mentre la replica si terrà sabato 14 febbraio al Teatro di Villalagarina.



Protagonisti sono nonna Nunzia e il nipote Andrea “Candriai”, interpretati in scena da Nonna Nunzia, Alfredo Stolf, Andrea Cortelletti e Mario Cagol. I due vengono scelti per una missione nello spazio, presentata come decisiva per il futuro della Terra: solo grazie al loro coraggio, si dice, la gente potrà continuare a sorridere.



Il viaggio, però, non si rivela semplice. Tra imprevisti comici e situazioni sempre più paradossali, i personaggi si trovano a gestire ostacoli inattesi e un incontro “alieno” che promette di alzare ulteriormente il livello della comicità.



Lo spettacolo gioca su ritmo, battute e sorprese, con un’ambientazione interplanetaria che diventa il pretesto per una serata di teatro leggero e popolare. L’obiettivo dichiarato è uno solo: far ridere, con una storia “spaziale” costruita per divertire il pubblico di tutte le età.