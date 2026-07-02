RIVA DEL GARDA. C'è un momento dell'estate, verso la metà di luglio, in cui l'Alto Garda smette di essere solo un luogo di vacanza e diventa un palcoscenico. Dal 18 luglio al 1° agosto, Riva del Garda e i comuni limitrofi ospitano la 42ª edizione di MusicaRiva Festival. Numeri alla mano: 27 concerti, 300 artisti, 20 location distribuite su 8 Comuni tra Trentino, Veneto e Lombardia, con una stima di almeno seimila spettatori attesi.

Ma i numeri, si sa, dicono molto, ma non tutto. Quello che conta è il disegno culturale che li accompagna: un percorso che va dal Barocco al Rock, dalla grande tradizione sinfonica al tango, senza dimenticare la lirica, la danza e la musica elettronica.

E poi ci sono i luoghi, che fanno la loro parte: palazzi storici, cortili, chiese, spiagge, persino parchi archeologici e un percorso immersivo nel bosco. Il via sarà affidato, sabato 18 luglio alle ore 21, al maestro Markus Stenz, al soprano Marily Santoro e all'Orchestra Sinfonica delle Alpi. Appuntamento all'Auditorium San Giuseppe, con un programma che mescola Hans Werner Henze, nel centenario della nascita, e Ludwig van Beethoven.

Poi, nei giorni seguenti, il festival anima gli spazi più suggestivi di Riva del Garda: Palazzo Martini, Grand Hotel Liberty, Cortile della Rocca, Spiaggia degli Olivi, Hotel Lido Palace, Fraglia della Vela e Spiaggia Purfina. La prima parte si chiude al Parco dell'Inviolata. La seconda, invece, diventa itinerante: si va a Limone sul Garda, al Museo delle Palafitte di Ledro, al Convento di Campo Lomaso, a Comano Terme, all'Archeoparco di Fiavé, a Trento (Teatro Capovolto) e a Stenico con BoscoArte.

Tra gli appuntamenti da segnare, il concerto barocco con l'ensemble Officina Musicae e il contralto Sonia Prina, che il 19 luglio si esibirà nel Cortile della Rocca. E poi Operazione Tango, il 20 luglio alla Spiaggia degli Olivi, dove Astor Piazzolla e Giacomo Puccini si incontreranno in un programma che promette di essere molto accattivante. Il 25 luglio, invece, al Cortile della Rocca, andrà in scena Dal Barocco al Rock di Roberto Molinelli, una prima assoluta per oltre trenta fisarmoniche, con la collaborazione di Mario Stefano Pietrodarchi. Il gran finale della parte rivana del Festival sarà affidato a Euro Balkan, che accompagnerà il pubblico in un percorso tra le sonorità balcaniche e mediterranee.

C'è poi il lavoro sulla formazione. Non si tratta solo di concerti, ma di masterclass con docenti di caratura internazionale. Oltre al già menzionato Markus Stenz per la direzione d'orchestra, ci saranno, tra gli altri, Sonia Prinaper il canto barocco, Davide Alogna per il violino, Roberto Prosseda e Alessandra Ammara per il pianoforte, e Cao Xiao Qing, professore al Conservatorio Centrale cinese, per la fisarmonica. In quest'ottica, il Festival amplia la propria offerta con workshop aperti a tutti, dedicati all'improvvisazione, alla gestione delle emozioni, agli arrangiamenti, alla memorizzazione musicale e alla liuteria, antica arte e patrimonio dell'artigianato italiano.

Come ogni anno, la kermesse organizzata dall'associazione MusicaRiva, presieduta da Luca Rizzardo Gianfilippi con la direzione artistica di Lucas Carl Christ, investe con decisione sulle nuove generazioni. Sono coinvolti artisti under 35, studenti e neodiplomati di Conservatori, vincitori di concorsi internazionali come il Bice Mizzi Vassallo di Malta, il Premio Nazionale delle Arti, oltre a giovani pianisti segnalati da Yamaha Italia. Un modo per dare spazio a chi deve ancora farsi un nome, ma ha già qualcosa da dire.

Il programma completo della manifestazione è consultabile su www.musicariva.org, con la possibilità di acquistare i biglietti per i relativi eventi sul circuito MidaTicket.