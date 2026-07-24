MORI. A "Mori Sotto le Stelle" ritorna la bellezza di Miss Italia.

Dopo anni di assenza Mori torna a far parte del circuito di Miss Italia in Trentino-Alto Adige, confermando la volontà del concorso di coinvolgere un numero sempre maggiore di realtà del territorio e di portare nelle piazze della regione eventi capaci di coniugare intrattenimento, promozione del commercio locale e valorizzazione delle giovani protagoniste.

L'appuntamento è in programma domani, venerdì 24 luglio, nella suggestiva cornice di Piazza Cal di Ponte, dove andrà in scena "Mori sotto le Stelle", una manifestazione organizzata da Confcommercio Mori, in collaborazione con il Comune di Mori, l'Azienda per il Turismo Garda Dolomiti e l'organizzazione regionale di Miss Italia, curata dall'agenzia Soleo Show.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di animare il centro storico ed offrire una serata capace di coinvolgere tutte le fasce d'età, creando un'occasione di incontro tra cittadini, turisti, attività commerciali ed associazioni locali. Un evento che mette al centro il territorio, promuovendo le sue eccellenze attraverso uno spettacolo elegante e coinvolgente.

Il programma prenderà il via alle 17.30 con uno spazio interamente dedicato ai bambini, pensato per trasformare la piazza in un luogo di festa e condivisione per le famiglie. Alle 19 saranno protagoniste le coinvolgenti esibizioni della Ballroom Dancing School di Davide Moscatelli, che accompagneranno il pubblico verso il momento clou della serata.

Alle 21 saliranno in passerella i commercianti di Mori con una sfilata dedicata alle collezioni moda estate, un'occasione per valorizzare le attività del territorio e presentare al pubblico una selezione di abbigliamento e accessori, dimostrando come il commercio di prossimità rappresenti un elemento fondamentale per la vitalità del centro cittadino.



A seguire, riflettori puntati sulle concorrenti di Miss Italia, che si contenderanno il titolo di Miss Mori, valido per l'accesso alle successive selezioni regionali del concorso più famoso d'Italia.

Da oltre ottant'anni Miss Italia rappresenta molto più di una competizione dedicata alla bellezza. È un progetto che valorizza talento, personalità, determinazione e capacità di mettersi in gioco. Nel corso degli anni il concorso ha accompagnato la crescita di migliaia di giovani donne, offrendo loro un'importante occasione di formazione personale e professionale e aprendo le porte ai settori della moda, dello spettacolo, della televisione e della comunicazione.

In Trentino-Alto Adige il concorso è organizzato da anni dall'agenzia Soleo Show, che ha costruito nel tempo un percorso serio e qualificato, diventando un punto di riferimento per tante ragazze e per le loro famiglie. Le selezioni regionali non rappresentano soltanto una competizione ma un'esperienza di crescita che permette alle partecipanti di acquisire sicurezza, imparare a relazionarsi con il pubblico, migliorare la propria presenza scenica e confrontarsi con professionisti del settore. L'obiettivo è offrire alle giovani donne tra i 18 ed i 30 anni un'opportunità concreta per valorizzare la propria personalità, rafforzare l'autostima e vivere un percorso che possa trasformarsi, per alcune, anche in un'importante occasione professionale.

Come da tradizione, particolare attenzione sarà dedicata all'immagine delle concorrenti. Gli hair look saranno realizzati dai professionisti del Salone Claudio di Rovereto, con la creatività di Marika ed Eleonora, utilizzando i prodotti professionali Framesi, partner storico del concorso.

Ad arricchire ulteriormente lo spettacolo saranno le esibizioni di ballo latino americano firmate da Davide Moscatelli e Vanessa Gazzini, che con energia, tecnica ed eleganza renderanno ancora più dinamica una serata già ricca di emozioni.

La vincitrice del titolo di Miss Mori, insieme ad altre cinque concorrenti selezionate dalla giuria, accederà alle Finali Regionali, in programma nel mese di agosto nelle più belle località del Trentino-Alto Adige: 1 agosto a Pergine Valsugana, 5 agosto ad Andalo, 10 agosto a Cavalese, 12 agosto a Fiera di Primiero, 16 agosto a Folgaria e la riconferma della tappa di Cogolo di Peio martedì 18 agosto, dove verrà assegnato il prestigioso titolo di Miss Trentino-Alto Adige.

Il tour regionale di Miss Italia proseguirà poi con gli appuntamenti di sabato 25 luglio a Pinzolo, domenica 26 luglio a Lavarone, mercoledì 29 luglio a Canazei e venerdì 7 agosto a Rovereto, confermando una manifestazione capace di unire spettacolo, turismo e promozione territoriale.

Le iscrizioni alle selezioni di Miss Italia restano aperte fino al 10 agosto e sono completamente gratuite per tutte le ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni, residenti in Trentino-Alto Adige ed in possesso della cittadinanza italiana.

Per informazioni è possibile scrivere a info@soleoevents.com oppure iscriversi direttamente sul sito www.missitalia.it. C.L.