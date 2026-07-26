PINZOLO. Grande partecipazione di pubblico, piazza gremita di turisti e tanto entusiasmo hanno accompagnato la quinta tappa del tour di Miss Italia in Trentino-Alto Adige che, ieri, sabato 25 luglio, ha fatto tappa a Pinzolo, trasformando Piazza Carera in un elegante palcoscenico in occasione dell'elezione di Miss Val Rendena 2026. L'evento, organizzato grazie alla collaborazione tra la Pro Loco e l'Amministrazione comunale, ha confermato il forte legame tra il concorso ed il territorio, regalando al pubblico una serata all'insegna dell'eleganza, dello spettacolo e della valorizzazione delle giovani protagoniste.

A condurre la manifestazione è stata Sonia Leonardi, esclusivista regionale di Miss Italia per il Trentino-Alto Adige, che ha accompagnato il pubblico e le concorrenti nel corso della serata con la professionalità e l'entusiasmo che da anni contraddistinguono il suo lavoro. La giornata si era aperta già nel pomeriggio con gli shooting fotografici realizzati tra gli scorci più suggestivi di Pinzolo e con le prove sul palco. Nel corso della serata le concorrenti, provenienti da tutto il Trentino-Alto Adige, hanno sfilato in abiti eleganti e con gli outfit firmati Miluna, mettendo in luce eleganza, personalità e capacità comunicative davanti alla giuria ed al numeroso pubblico. Atteso anche il momento offerto da Piazza Affari, che ha presentato un flash delle collezioni estate 2026 del Made in Italy. Grande attenzione è stata dedicata anche alla cura dell’immagine delle concorrenti, affidata al team del Salone Martina Hair Studio di Fedrizzi Martina di Tione, in collaborazione con Framesi, partner storico del concorso.

Al termine della serata, la giuria coordinata dal presidente Giorgio Azzolini, ha espresso il proprio verdetto, decretando le sei concorrenti che accederanno alle Finali Regionali di Miss Italia.

Debora Nicolodi è stata eletta Miss Val Rendena 2026: venticinque anni, di Canazei, Debora lavora come hostess nel settore dell'accoglienza turistica e studia recitazione, coltivando la passione per il mondo dello spettacolo. A contribuire ad assegnarle il titolo sono stati il carattere entusiasta, curioso ed intraprendente, qualità che hanno convinto sia la giuria che il pubblico. Guardando al futuro, sogna di affermarsi come attrice e modella, trasformando la sua passione in una professione.

La fascia di Miss Givova, riservata alla seconda classificata, è stata assegnata ad Irene Pezcoller, 20 anni di Riva del Garda, studentessa di Giurisprudenza, con la grande passione per il canto.

Il titolo di Miss Framesi, attribuito alla terza classificata, è stato conquistato da Erika Beretta, 18 anni, di Trento. Prossima studentessa di Giurisprudenza, pratica palestra e si distingue per il suo carattere determinato ed altruista.

Il quarto posto è stato conquistato da Stella Vigato, 18 anni, di Bressanone; studentessa del Liceo Scientifico, cintura nera di karate, si distingue per il suo carattere determinato, solare e affidabile.

In quinta posizione si è classificata Chiara Sansoni, 26 anni, di Ponte Arche; ingegnere civile, pratica yoga e danza, discipline che contribuiscono al suo equilibrio e al suo benessere.

Sesta classificata è Lisa Piol, 18 anni, di Bolzano; neo diplomata al Liceo delle Scienze Umane, pratica pilates e corsa. Guardando al futuro, tra cinque anni si immagina di entrare a far parte del corpo di Polizia, trasformando il suo senso del dovere ed il suo spirito di servizio in una professione.

Il titolo di Miss Instagram, assegnato grazie ai voti raccolti su Instagram, è stato conquistato da Valentina Manini, 18 anni, di Malè. Studentessa e appassionata di danza, si distingue per il suo carattere solare e sincero, qualità che l'hanno fatta apprezzare anche dal pubblico dei social. Guardando al futuro, tra cinque anni si immagina iscritta all'università per intraprendere gli studi in Psicologia.

Il tour delle selezioni provinciali prosegue oggi, domenica 26 luglio, a Lavarone, mercoledì 29 luglio a Canazei e venerdì 7 agosto a Rovereto, con tre nuovi appuntamenti che porteranno in passerella le aspiranti miss del territorio.

Il tour delle finali regionali entrerà poi nella sua fase decisiva: sabato 1 agosto a Pergine Valsugana, il 5 ad Andalo, il 10 a Cavalese, il 12 a Fiera di Primiero, il 16 a Folgaria ed il 18 a Cogolo di Pejo, dove verrà eletta Miss Trentino-Alto Adige 2026.

Le iscrizioni al concorso restano gratuite e aperte fino a metà agosto per tutte le ragazze di cittadinanza italiana tra i 17 e i 30 anni. Per informazioni è possibile scrivere a info@soleoshow.com o contattare il numero 0461 239111.