TRENTO. È Giada Signori, 18 anni, di Ala, la nuova Miss Trento 2026. La studentessa dell'indirizzo economico-sociale ha conquistato il titolo nella serata di giovedì 16 luglio al Teatro Capovolto di piazza Battisti, al termine di una manifestazione che ha richiamato un numeroso pubblico. La giuria, presieduta dal notaio Patrizia Pagano e dall'avvocato Claudia Eccher, ha premiato la giovane concorrente, che rappresenterà Trento alle finali regionali di Miss Italia.

L'evento, inserito nel Festival Talent Show ideato e diretto artisticamente da Sonia Leonardi, è stato organizzato con la collaborazione del Centro Servizi Culturali Santa Chiara, del Comune di Trento e dell'Azienda per il Turismo. La serata, condotta dalla stessa Leonardi, ha alternato la sfilata delle concorrenti a momenti di spettacolo, danza e moda.

Tra gli ospiti più applauditi i campioni di balli caraibici della scuola Des Etoiles di Mauro D'Alessio, Edo e Anais, insieme alle allieve della scuola Artedanza con una coreografia firmata da Fabrizio Bernardini. Molto apprezzata anche l'esibizione delle giovani atlete della Ginnastica Trento, protagoniste di spettacolari evoluzioni acrobatiche. In passerella hanno inoltre sfilato gli abiti realizzati dalle studentesse del Centro Moda Canossa e le proposte della boutique trentina Oriola 16.

La manifestazione ha confermato anche il proprio impegno sociale grazie alla collaborazione con la Lilt, che ha promosso un momento dedicato alla prevenzione oncologica con l'intervento del presidente Mario Cristofolini. Alla vincitrice sono stati consegnati un gioiello Miluna, offerto dalla Gioielleria Piffer di Trento, e un kit professionale per la cura dei capelli messo a disposizione da Framesi.

Oltre alla fascia principale sono stati assegnati anche gli altri riconoscimenti della serata. Al secondo posto si è classificata Eleonora Vantini, 17 anni, di Trento, premiata anche come Miss Givova. Terza Denissa Karcani, 21 anni, di Arco, che ha conquistato la fascia di Miss Framesi. Quarto posto a pari merito per Debora Nicolodi, 25 anni, di Canazei, e Sara Zanghellini, 21 anni, di Cavalese. Quinta Sofia Nicolini, 18 anni, di Avio, mentre la sesta classificata è Sindi Hoda, 18 anni, di Mezzolombardo.

Con la vittoria di Giada Signori e la qualificazione delle altre sei concorrenti, prende forma il gruppo che parteciperà alle finali regionali di Miss Italia, in programma ad agosto tra Pergine Valsugana, Andalo, Cavalese, Fiera di Primiero, Folgaria e Cogolo di Pejo, dove sarà eletta Miss Trentino-Alto Adige 2026.