TRENTO. Tra eleganza, spettacolo, moda, danza e solidarietà, torna uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi del circuito Miss Italia in Trentino-Alto Adige. L'elezione di Miss Trento 2026 andrà in scena giovedì 16 luglio, alle 21.15, nella suggestiva cornice del Teatro Capovolto, la Stagione estiva del Teatro Sociale programmata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara, trasformando così il cuore della città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Un evento che, anno dopo anno, richiama un pubblico sempre più numeroso e l'attenzione dei media, confermandosi una delle tappe più importanti del percorso regionale verso le finali di Miss Italia.

La manifestazione è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione del Centro Servizi Culturali Santa Chiara e del Comune di Trento, che sostengono un'iniziativa capace di coniugare spettacolo, valorizzazione del territorio e promozione dei giovani talenti.

La serata sarà inserita nel Festival Talent Show, il format ideato e diretto artisticamente da Sonia Leonardi, che da anni rappresenta un punto di riferimento per la valorizzazione di giovani artisti del Trentino-Alto Adige, offrendo spazio a cantanti, ballerini, attori e performer emergenti.

Accanto al fascino del concorso di bellezza, sarà protagonista anche un importante messaggio sociale grazie al rinnovato sodalizio con Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, da sempre impegnata nella diffusione della cultura della prevenzione oncologica. Un connubio che unisce bellezza, sensibilizzazione e responsabilità sociale, dando ancora più valore all'evento.

Ad arricchire la serata sarà un ricco programma di spettacoli che accompagnerà le uscite delle concorrenti.

Sul palco saliranno i coinvolgenti campioni di balli caraibici della Scuola Des Etoiles di Mauro D'Alessio, Edo e Anais, pronti a regalare al pubblico un'esplosione di ritmo, energia e colori.

La danza continuerà con un'esibizione firmata dalla Scuola Artedanza, dove due giovani allieve interpreteranno una raffinata coreografia realizzata da Fabrizio Bernardini, offrendo un momento di grande eleganza e intensità artistica.

Non mancheranno poi le emozioni grazie alle piccole protagoniste della Ginnastica Trento: giovanissime atlete, dai 5 ai 10 anni, che stupiranno il pubblico con spettacolari evoluzioni acrobatiche aeree, dimostrando talento, disciplina e straordinaria preparazione.

Tra una performance e l'altra sfileranno le aspiranti Miss Trento, ragazze dai 18 ai 30 anni provenienti da tutta la provincia, pronte a mettersi in gioco con eleganza, personalità e spontaneità. Le concorrenti, presentate da Sonia Leonardi, sfileranno in raffinati abiti da sera e luminosi abiti paillettati, cercando di conquistare la giuria e il pubblico presente.

Madrina della manifestazione sarà Morgana Urso, eletta Miss Trento 2025, che passerà simbolicamente la corona alla nuova vincitrice della serata.

Grande spazio sarà dedicato anche alla creatività ed alla moda. Le sfilate saranno impreziosite dagli abiti originali realizzati dalle allieve del Centro Moda Canossa di Trento, autentici pezzi unici confezionati a mano che testimoniano il talento delle future professioniste del fashion design.

Il pubblico potrà inoltre assistere ad un elegante momento fashion firmato Oriola 16, che presenterà alcuni capi della nuova collezione estiva, anticipando colori, tessuti e tendenze della stagione.

Al termine della serata verrà proclamata Miss Trento 2026, che insieme ad altre cinque concorrenti accederà alle Finali Regionali di Miss Italia.

Il tour regionale proseguirà nel mese di agosto attraversando alcune delle località più suggestive del Trentino-Alto Adige: Pergine Valsugana, Andalo, Cavalese, Fiera di Primiero, Folgaria e Cogolo di Pejo, dove si svolgerà la finalissima regionale con l'elezione della nuova Miss Trentino-Alto Adige, che rappresenterà la regione alle finali nazionali di Miss Italia.

Una serata che promette emozioni, spettacolo e divertimento, dove la bellezza incontra il talento, la moda dialoga con la solidarietà e il palcoscenico diventa il luogo ideale per celebrare i sogni e le aspirazioni delle giovani protagoniste del territorio.

Informazioni

La Stagione estiva del Teatro Sociale si inserisce all’interno del contenitore “Trento aperta 2026 - Che bella libertà!”, ricco palinsesto coordinato dall’Ufficio Cultura turismo eventi del Comune di Trento.

Biglietti acquistabili sul sito https://ticket.centrosantachiara.it/content o alle casse del Centro S. Chiara. Per maggiori informazioni chiamare il numero verde 800013952 o visitare il sito www.centrosantachiara.it.