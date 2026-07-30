CANAZEI. Grande partecipazione di pubblico e tanti applausi hanno accompagnato la 20ª edizione di Miss Miluna Canazei, uno degli appuntamenti più prestigiosi e longevi del tour di Miss Italia Trentino-Alto Adige. Nella suggestiva cornice del Teatro Gran Tobià, all'interno dell'Hotel Caminetto, è stata eletta Miss Miluna Canazei 2026, al termine di una serata che ha saputo coniugare eleganza, spettacolo e valorizzazione del territorio.

L'evento è stato realizzato grazie al consolidato sostegno della Union Hotels e della famiglia Nicolodi, con Walter Nicolodi e Monica Nicolodi da sempre promotori di iniziative dedicate alla promozione della Val di Fassa. Fondamentale anche la collaborazione del Comune di Canazei, dell'Azienda per il Turismo della Val di Fassa e della Sparkasse, che hanno contribuito alla riuscita di una manifestazione capace di richiamare numerosi spettatori, turisti e appassionati.

A condurre la serata è stata Sonia Leonardi, esclusivista regionale di Miss Italia per il Trentino-Alto Adige, che ha accompagnato il pubblico nel corso dello spettacolo con la professionalità e l'entusiasmo che da anni contraddistinguono il suo lavoro. Un ringraziamento speciale è andato a Radio Dolomiti, media partner della manifestazione, che ha seguito e raccontato la serata.

La giornata dedicata al concorso era iniziata già nel pomeriggio, quando le concorrenti hanno animato il centro di Canazei con una sfilata tra le vie del paese, incontrando residenti e visitatori e promuovendo il territorio nel cuore della stagione estiva. Dopo la presentazione ufficiale in piazza, le candidate sono state accolte dalla famiglia Nicolodi per una cena di gala allo storico Hotel Dolomiti, simbolo dell'ospitalità della Val di Fassa.

Nel corso della serata le concorrenti, provenienti da tutto il Trentino-Alto Adige, hanno sfilato dapprima in eleganti abiti da sera e successivamente con i body ufficiali Miluna, mettendo in luce eleganza, personalità e presenza scenica davanti alla giuria ed al numeroso pubblico presente. Grande attenzione è stata dedicata anche all'immagine delle concorrenti; l’hairstyling è stato curato dal team del Salone Giulia Style di Giulia Partel di Predazzo, partner Framesi, che ha valorizzato con professionalità ed esperienza il look delle partecipanti.

Al termine della serata, la giuria presieduta da Damiano Nicolodi ha espresso il verdetto, decretando le sei concorrenti che accedono così alle Finali Regionali di Miss Italia.

Giulia Mich, 18 anni di Tesero, è la nuova Miss Miluna Canazei ed ha conquistato il titolo distinguendosi per la sua dolcezza, autenticità e naturale eleganza, qualità che hanno convinto la giuria ed il pubblico. Diciotto anni, di Tesero, pratica pallavolo a livello agonistico e frequenta il Liceo delle Scienze Umane.

La fascia di Miss Givova, riservata alla seconda classificata, è stata assegnata a Heidi Stenghele, 19 anni, di Lavarone. A settembre inizierà il percorso universitario in Giurisprudenza e coltiva la passione per il canto.

Il titolo di Miss Framesi, attribuito alla terza classificata, è stato conquistato da Sara Zanghellini, 21 anni, di Cavalese. Studentessa di Design degli Interni, pratica palestra e suona il pianoforte.

Il quarto posto è stato conquistato da Denise Santa, 25 anni, di Vipiteno. Appassionata di pole dance e ballerina, coniuga il lavoro con le sue passioni.

A pari merito in quinta posizione si sono classificate Ilaria Melchiori ed Ajdi Shima. Ilaria Melchiori, 18 anni, di Baselga di Piné, pratica tiro con l'arco a livello agonistico, con ottimi risultati. Lo sport agonistico le ha trasmesso disciplina, concentrazione e determinazione, qualità che porta con sé in ogni nuova esperienza. Ajdi Shima, 19 anni, di Pergine Valsugana, è studentessa di Infermieristica.

Sesta classificata è Gioia Dall'Alda, 18 anni, di Mori. Pratica danza, lavora come cameriera e frequenta il corso di Giurisprudenza, conciliando studio e lavoro con impegno e determinazione.

Il titolo giocoso di Miss Instagram, assegnato grazie ai voti raccolti sulla app, è andato a Sara Piazzola, di Bolzano, studentessa di Scienze Motorie ed appassionata di pallavolo.

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Alla vincitrice è stato consegnato un prezioso gioiello Miluna, simbolo del titolo, insieme ai riconoscimenti riservati alla prima classificata. Le sei finaliste proseguiranno ora il loro percorso nelle Finali Regionali di Miss Italia, che prenderanno il via sabato 1° agosto a Pergine Valsugana, dove Claudia Andreatti, eletta Miss Italia 2026, sarà la madrina d’eccezione.

Il calendario delle Finali Regionali proseguirà poi il 5 agosto ad Andalo, il 10 a Cavalese, il 12 a Fiera di Primiero, il 16 a Folgaria e si concluderà martedì 18 agosto a Cogolo di Pejo, dove sarà eletta la nuova Miss Trentino-Alto Adige 2026, che rappresenterà la regione alle Finali Nazionali di Miss Italia.

Le iscrizioni alle selezioni di Miss Italia restano gratuite e aperte fino al 10 agosto per tutte le ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni, residenti in Trentino-Alto Adige ed in possesso della cittadinanza italiana. Per informazioni è possibile scrivere a info@soleoevents.com oppure iscriversi direttamente attraverso il sito ufficiale di Miss Italia.