SARNONICO. Per il ventiduesimo anno consecutivo Sarnonico ha ospitato una delle tappe del concorso nazionale Miss Italia, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell'estate nonesa. La serata di ieri, domenica 19 luglio, è stata organizzata grazie alla collaborazione tra Comune di Sarnonico, Pro Loco e sponsor locali, nella suggestiva area dedicata alle attività sportive. Una calorosa cornice di pubblico ha accompagnato l’evento che ha visto incoronata Nicole Nietzsch, 25 anni, di Bolzano, Miss Sarnonico 2026.

A contendersi l'ambita fascia, davanti alla giuria presieduta da Giuliano Pizzini, sono state 19 concorrenti provenienti da tutto il Trentino-Alto Adige, di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

L’evento, presentato e diretto, come da tradizione, da Sonia Leonardi, che ha curato pure la regia della serata, si è aperto con una coreografia che ha visto protagoniste tutte le concorrenti, per proseguire con la tradizionale sfilata in abito elegante e con la presentazione della collezione sportiva firmata Givova, partner del concorso.

Ad arricchire il programma non sono mancati momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere il pubblico di ogni età. Particolarmente apprezzato il gioco dedicato ai bambini, mentre l’esibizione dei ballerini di balli caraibici e balli standard della scuola BF Dance Studio di Mezzolombardo, guidata da Barbara Failo, ha conquistato gli spettatori con una coinvolgente esibizione. Grande attenzione è stata riservata anche alla cura dell'immagine delle concorrenti: ad occuparsi delle acconciature e dello styling è stato lo staff di Hair Studios di Paola Foldi di Bolzano, affiancato da Framesi, partner tecnico del concorso ormai da diversi anni.

A conquistare il titolo di Miss Sarnonico 2026 e la corona Miluna è stata Nicole Nietzsch: statuaria, venticinque anni, di Bolzano, Nicole è laureata in Scienze dell'Educazione, lavora come maestra d'asilo ed è mamma di una bambina di un anno e mezzo, esperienza che vive con grande entusiasmo e che rappresenta una parte fondamentale della sua crescita personale. Nel tempo libero gioca a pallavolo e si dedica al fitness. Si definisce una persona profondamente buona e per lei la bellezza è un punto di partenza, non un punto di arrivo: un valore che si costruisce ogni giorno attraverso le esperienze, l'impegno e il rapporto con gli altri.

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La fascia di Miss Givova, riservata alla seconda classificata, è stata assegnata ad Anna Mattè, 20 anni, di Volano. Studentessa universitaria di Infermieristica, per Anna la bellezza è l'incontro tra eleganza ed educazione, valori che considera fondamentali per esprimere al meglio la propria personalità.

Il titolo di Miss Framesi, attribuito alla terza classificata, è stato conquistato da Alessia Broll, 19 anni, di Civezzano. Studentessa di Medicina, guarda al futuro con l'obiettivo di realizzarsi nel percorso universitario e nella professione medica.

In quarta posizione si è classificata Erika Beretta, 18 anni, di Trento. Appassionata di fitness, si prepara ad intraprendere il percorso universitario in Giurisprudenza, con l'obiettivo di costruire una brillante carriera professionale.

In quinta posizione si è classificata Alessandra Zarri, 28 anni, di Trento, che lavora nel settore della comunicazione, coltivando il sogno di affermarsi nel mondo della regia cinematografica.

A pari merito in sesta posizione si sono classificate Sara Lionello, 19 anni, di Riva del Garda e Chiara Sansoni, di Pergine Valsugana. Sara frequenta il corso di laurea in Professioni Sanitarie e si distingue per il suo carattere solare ed empatico. Chiara è un ingegnere civile e coltiva le passioni per la bachata e lo yoga, discipline che uniscono movimento, equilibrio e consapevolezza.

Il titolo social di Miss Instagram è stato conquistato da Sofia Basin, di Roverè della Luna. Appassionata di pallavolo, Sofia lavora come educatrice e studia Scienze dell’Educazione.

Il tour delle selezioni provinciali farà ora tappa in diverse località del Trentino, tra cui Campolongo sull’Altopiano di Pinè, domani, martedì 21 luglio; Mori venerdì 24 luglio; Pinzolo sabato 25 luglio; Lavarone domenica 26 luglio e Canazei il 29 luglio.

Il calendario delle finali regionali prevede gli appuntamenti di Pergine Valsugana sabato 1 agosto, Andalo il 5 agosto, Cavalese il 10 agosto, Fiera di Primiero il 12 agosto, Folgaria il 16 agosto ed infine Cogolo di Pejo, martedì 18 agosto, dove verrà incoronata la nuova Miss Trentino-Alto Adige, chiamata a raccogliere il testimone di Chiara Cenci e a rappresentare la regione alle fasi nazionali di Miss Italia.

La finalissima regionale si svolgerà nella suggestiva cornice di Piazza del Municipio a Cogolo di Pejo, organizzata grazie all'impegno dell'Azienda per la Promozione Turistica e del Comune di Peio. Tra moda, spettacolo ed emozioni, la nuova Miss Trentino-Alto Adige verrà incoronata davanti al pubblico, guadagnandosi il diritto di rappresentare la bellezza del territorio alle finali nazionali del concorso.

Radio Dolomiti accompagnerà alcune tappe del tour, nel ruolo di radio partner ufficiale.

Le iscrizioni alle selezioni di Miss Italia rimarranno aperte fino al 10 agosto e sono gratuite per tutte le ragazze dai 17 ai 30 anni, residenti in Trentino-Alto Adige e in possesso della cittadinanza italiana. Per informazioni è possibile scrivere a info@soleoevents.com oppure iscriversi direttamente attraverso il sito ufficiale di Miss Italia.