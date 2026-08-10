CAVALESE. Dopo alcuni anni di assenza, Miss Italia torna a Cavalese con una serata speciale all’insegna della bellezza, della moda, dello spettacolo e del talento. L’appuntamento è per oggi, lunedì 10 agosto, alle ore 21.15, nella suggestiva cornice del Palafiemme, con ingresso libero. Si svolgerà la terza finale regionale, al termine della quale verrà assegnato il titolo di Miss Sport. L’evento è organizzato grazie al prezioso sostegno del Comune di Cavalese, assessore al Turismo Mario Rigotti in primis.

A condurre la serata Sonia Leonardi, che presenterà una trentina di ragazze provenienti da tutto il Trentino Alto Adige, di età compresa tra i 18 ed i 28 anni. Si tratta di studentesse, sportive e giovani impegnate nel sociale, che si sono qualificate nel corso delle selezioni estive e che ora si contenderanno il terzo pass per accedere alle Prefinali Nazionali di Miss Italia, in programma a Roma dal 1° al 3 settembre al Teatro dello Spettacolo.

La vincitrice si aggiungerà alle due già qualificate nelle precedenti selezioni: Giada Signori di Ala, eletta a Pergine, ed Eleonora Vantini di Trento, vincitrice ad Andalo. La serata non sarà dedicata esclusivamente alla bellezza; grande spazio verrà infatti riservato anche alle realtà commerciali del territorio, con una sfilata di moda che permetterà ai commercianti locali di presentare al pubblico le proprie collezioni e le novità della stagione.

Non mancheranno inoltre momenti di spettacolo ed intrattenimento con protagonisti giovani talenti: cantanti, ballerini di ritmica ed hip hop e le atlete della Società Sportiva Dilettantistica Moena Ginnastica Fassa, che proporranno emozionanti esibizioni di ginnastica artistica, ritmica, acrobatica e tessuti aerei. Si rinnova anche quest’anno la preziosa collaborazione con Framesi, mentre a curare il look delle concorrenti sarà il salone di bellezza partner dell’evento, Giulia Style di Predazzo.

Sonia Leonardi sottolinea soprattutto il valore della libertà di scelta e della crescita personale: “I nostri eventi nascono innanzitutto dal rispetto della libertà delle giovani donne di scegliere autonomamente le esperienze che desiderano vivere. Sono ragazze sostenute dalle proprie famiglie e dai propri amici, che decidono di mettersi in gioco, di vivere un’esperienza nuova e di confrontarsi con altre coetanee. Tra loro ci sono studentesse universitarie, ingegnere, future mediche e avvocate: giovani donne che non hanno bisogno di essere definite da un concorso o da un evento, ma che scelgono di parteciparvi per acquisire maggiore sicurezza in se stesse, sviluppare nuove competenze, imparare a stare in pubblico, socializzare e creare nuove relazioni e amicizie. In una società in cui i social hanno spesso sostituito il confronto reale e le occasioni di incontro tra giovani sono sempre più limitate, offrire spazi di socialità, crescita e condivisione assume un valore importante. Celebrare la bellezza non significa ridurre una donna al suo aspetto esteriore. Significa, quando l’esperienza è vissuta liberamente e consapevolmente, offrirle la possibilità di esprimersi, mettersi alla prova e scoprire nuove parti di sé. La libertà di una donna passa anche dalla possibilità di scegliere ciò che vuole vivere, senza essere giudicata o delegittimata per questo. Ed è proprio questa libertà di scelta, insieme alla crescita personale, che i nostri eventi vogliono sostenere e valorizzare”.

Il calendario delle finali regionali prosegue mercoledì 12 agosto a Fiera di Primiero, quindi domenica 16 a Folgaria, per concludersi martedì 18 a Cogolo di Peio. Proprio Cogolo di Peio si riconferma, per il secondo anno consecutivo, località ospitante della Finalissima del Concorso Nazionale Miss Italia per l’elezione di Miss Trentino Alto Adige. La serata conclusiva sarà arricchita da momenti di intrattenimento e dalla presenza di Lucio Gardin, per un appuntamento davvero da non perdere. C.L.