PINÉ. Il lungolago di Campolongo di Piné si prepara a ospitare una delle tappe più attese del tour trentino di Miss Italia. Questa sera, martedì 21 luglio 2026, alle 21.15, accanto al Bar alla Spiaggia, andrà in scena la nona edizione di "Miss Bar alla Spiaggia", inserita nel calendario ufficiale del concorso nazionale.

L'iniziativa, promossa da Andrea Dallapiccola in collaborazione con Soleo Show, trasformerà ancora una volta la riva del lago in una passerella all'aperto. A condurre la serata sarà Sonia Leonardi, esclusivista regionale di Miss Italia per il Trentino-Alto Adige.

La manifestazione inizierà già nel pomeriggio con un momento dedicato alla promozione del territorio. Le concorrenti sfileranno a bordo di auto d'epoca per le vie di Baselga di Piné e prenderanno parte a uno shooting fotografico lungo le rive del Lago di Brusago, valorizzando alcune delle località più suggestive dell'altopiano.

La vincitrice del titolo di "Miss Bar alla Spiaggia 2026" conquisterà l'accesso diretto alle finali regionali e riceverà un gioiello Miluna offerto dalla Gioielleria Iori di Pergine Valsugana. Altre cinque concorrenti otterranno il pass per le successive selezioni del tour, che proseguirà nelle prossime settimane con tappe a Pergine Valsugana, Andalo, Cavalese, Fiera di Primiero, Folgaria e Cogolo di Pejo, dove il 18 agosto 2026 si disputerà la finale regionale. Durante la serata sarà eletta Miss Trentino Alto Adige 2026, che rappresenterà la regione alle finali nazionali del concorso.