ROMA. Più di 200 ragazze da tutte le regioni italiane, tre giorni di selezioni e appena venti posti a disposizione. Si chiudono oggi, giovedì 3 settembre, al Palazzo dello Spettacolo di Roma, le Prefinali nazionali di Miss Italia 2026. I nomi delle venti concorrenti che supereranno questa fase saranno resi noti domani mattina.

Il Trentino Alto Adige è sceso in campo già nella prima giornata insieme a Campania, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna. Ieri è toccato ad altre sette regioni, mentre oggi completano il programma Abruzzo, Marche, Puglia, Calabria, Sardegna, Piemonte, Valle d’Aosta e Toscana. Una competizione nella quale, raccontano gli organizzatori, le concorrenti hanno fatto squadra e si sono sostenute anche nei momenti decisivi delle selezioni.

Tra le aspiranti miss spicca una forte presenza di sportive di alto livello. La diciottenne Maria Rachele Italiani, ginnasta ritmica, ha conquistato quest’anno quattro ori alla Helioupolis Cup di Atene; Sarah Rizea, Miss Liguria, vanta due argenti tra Mondiali giovanili ed Europei di nuoto artistico. Ci sono poi Miriam Tommasone, pugile e modella, la calciatrice del Siena Elisa Vardoni e la pallavolista di B2 Sara Genova.

Ma la fotografia delle oltre 200 concorrenti racconta anche universitarie, laureate e giovani impegnate in percorsi professionali. Nei colloqui si passa da Platone alla scienza e alla tecnologia, fino all’ingegneria aerospaziale. Per circa otto ragazze su dieci rimane il sogno dello spettacolo, soprattutto moda e cinema, ma sempre più spesso la passerella si affianca a studio, lavoro e sport agonistico.