LAVARONE. Grande partecipazione di pubblico e tanti applausi hanno accompagnato il Festival Talent Show, che domenica sera ha animato il Palacongressi di Lavarone, trasformato per l'occasione in un palcoscenico dedicato allo spettacolo, alla musica, alla danza e alla bellezza. L'evento è stato organizzato dal Comune di Lavarone, in collaborazione con l'Azienda per il Turismo Alpe Cimbra, confermando una formula capace di coinvolgere residenti e turisti di ogni età e di valorizzare il territorio attraverso uno spettacolo elegante e coinvolgente. A condurre la manifestazione è stata Sonia Leonardi, ideatrice e direttrice artistica del Festival Talent Show nonché esclusivista regionale di Miss Italia per il Trentino-Alto Adige, che ha accompagnato il pubblico nel corso della serata con la professionalità e l'entusiasmo che contraddistinguono il suo lavoro.

La giornata ha preso il via già nel pomeriggio con le prove degli artisti ed una serie di shooting fotografici itineranti realizzati nella ristrutturata Piazza di Lavarone, trasformando l'evento anche in un'occasione di promozione delle bellezze dell'Alpe Cimbra.

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Sul palco si sono alternate numerose esibizioni artistiche di canto, danza e musica, che hanno regalato al pubblico momenti di grande coinvolgimento, alternandosi alle uscite delle concorrenti in una serata ricca di emozioni e spettacolo. I protagonisti sono stati i bravissimi ballerini professionisti di balli latini della BF Dance School di Barbara Failo. Grande attenzione è stata dedicata anche all'immagine delle concorrenti. Gli hair look sono stati curati dai professionisti del Salone Prestige di Rita Manuardi e del Salone Maison Stile di Irida Diko, partner Framesi.

Al termine della serata, la giuria presieduta da Claudio Stenghele ha espresso il proprio verdetto, decretando le sei concorrenti che accederanno alle Finali Regionali di Miss Italia.

Sofia Gansbacher è stata eletta Miss Lavarone 2026; 21 anni, di Bolzano, Sofia pratica sci e balli latini, lavora come supplente di tedesco alla scuola primaria e frequenta il corso di laurea in Business e Management. Sofia porterà ora il nome di Lavarone alle Finali Regionali di Miss Italia, rappresentando i valori di bellezza, talento e passione che da sempre caratterizzano il concorso.

La fascia di Miss Givova, riservata alla seconda classificata, è stata assegnata a Nives Veneruso, 20 anni, di Cles. Commessa e studentessa di Grafica e Moda, sogna di diventare stilista, trasformando la sua passione per la moda in una professione.

Il titolo di Miss Framesi, attribuito alla terza classificata, è stato conquistato da Lucrezia Verdi, 23 anni, di Bolzano, studentessa universitaria di Scienze della Formazione Primaria.

Il quarto posto è stato conquistato da Victoria Stipa Andergassen, 18 anni, di Caldaro, che si distingue per il carattere divertente e sincero, qualità che l'hanno fatta apprezzare dalla giuria.

In quinta posizione si è classificata Aurora Francesconi, 18 anni, di Rovereto. Prossima matricola di Medicina, ha giocato a pallavolo a livello agonistico ed ora pratica palestra.

Sesta classificata è Beatrice Tullini, 19 anni, di Borgo Valsugana. Prossima studentessa di Sociologia, pratica palestra e si distingue per il suo carattere solare ed ottimista, affrontando ogni esperienza con entusiasmo e positività.

Il titolo giocoso di Miss Instagram, assegnato grazie ai voti raccolti sul social, è stato conquistato da Linda Vittoria Paglierani, 18 anni, di Tenna. Appassionata di canto, è futura studentessa di Medicina Veterinaria.

Il tour delle selezioni provinciali proseguirà domani, martedì 29 luglio, a Canazei, al Teatro Gran Tobia, per concludersi venerdì 7 agosto a Rovereto, nella suggestiva cornice della Voliera sul Leno.

Il calendario delle Finali Regionali inizierà sabato 1° agosto a Pergine Valsugana con ospite Claudia Andreatti, Miss Italia 2006; proseguirà il 5 agosto ad Andalo, il 10 a Cavalese, il 12 a Fiera di Primiero, il 16 a Folgaria e martedì 18 agosto a Cogolo di Pejo, dove verrà eletta la nuova Miss Trentino-Alto Adige 2026.

Le iscrizioni alle selezioni di Miss Italia restano gratuite e aperte fino al 10 agosto per tutte le ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni, residenti in Trentino-Alto Adige e in possesso della cittadinanza italiana. Per informazioni è possibile scrivere a info@soleoevents.com oppure iscriversi direttamente attraverso il sito ufficiale di Miss Italia.