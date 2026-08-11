CAVALESE. Il fascino di Miss Italia è tornato ad illuminare il Palafiemme di Cavalese, regalando al pubblico una serata capace di intrecciare bellezza, moda, spettacolo, sport e talento. Dopo alcuni anni di assenza, il concorso è tornato protagonista nel capoluogo di Fiemme con la terza Finale Regionale di Miss Italia in Trentino Alto Adige, andata in scena ieri, lunedì 10 agosto, in un Palacongressi gremito e caloroso. A condurre la serata, Sonia Leonardi, esclusivista regionale di Miss Italia, che ha accompagnato con ritmo ed eleganza le 29 concorrenti arrivate da tutto la regione; le ragazze, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, si sono guadagnate l'accesso alla Finale Regionale attraverso le selezioni provinciali estive e hanno affrontato le diverse uscite in passerella mettendo in mostra non soltanto bellezza e portamento, ma soprattutto personalità, determinazione, capacità comunicative e presenza scenica.

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Il Palafiemme si è trasformato per una sera in una vera e propria passerella dedicata anche alle eccellenze commerciali del territorio; grande spazio è stato infatti riservato alla moda a chilometro zero, con una sfilata che ha portato sul palco le realtà locali Seventeen, Giga Store e Dolomiten, protagoniste con le proprie collezioni e con le novità della stagione. Un connubio particolarmente significativo, quello tra il concorso e le attività del territorio, che ha permesso di valorizzare non soltanto le concorrenti ma anche il tessuto commerciale ed imprenditoriale locale, inserendolo all'interno di una serata di grande richiamo. A completare l'immagine delle ragazze, gli hair look curati con professionalità dal team di Giulia Style di Predazzo, in collaborazione con Framesi, storico partner dell'evento.

La bellezza ha incontrato lo spettacolo in un susseguirsi di performance che hanno reso la serata ancora più dinamica e coinvolgente. Sul palco si sono alternati giovani cantanti e talenti della danza, con esibizioni di ritmica e Hip Hop, accanto alla presenza del coreografo e ballerino internazionale Michael Moriz. Particolarmente applaudite le performance delle atlete della Società Sportiva Dilettantistica Moena Ginnastica Fiemme e Fassa, che hanno portato in scena spettacolari numeri di ginnastica artistica, ginnastica ritmica, acrobatica e tessuti aerei.

Al termine delle diverse uscite, è arrivato il momento più atteso: l'incoronazione di Miss Sport Givova Trentino Alto Adige 2026. A conquistare il titolo è stata Giulia Mich, 18 anni, di Tesero, incoronata dal sindaco Carlo Betta. Studentessa liceale in Scienze Umane e pallavolista in Serie C, Giulia Mich ha saputo distinguersi grazie a determinazione e sicurezza sul palco, una vittoria che premia non soltanto la sua presenza scenica, ma anche un percorso fatto di sport, impegno e passione.

Con la sua elezione, Giulia entra ufficialmente nella squadra delle rappresentanti del Trentino Alto Adige che si prepara ad affrontare la fase nazionale di Miss Italia. Insieme a lei ci sono Giada Signori, eletta Miss Miluna a Pergine Valsugana ed Eleonora Vantini, eletta Miss Cinema ad Andalo. Le tre ragazze, assieme ad altre 8, rappresenteranno la squadra del Trentino Alto Adige alle Prefinali Nazionali di Miss Italia, in programma dal 1° al 3 settembre a Roma, nel prestigioso Teatro dello Spettacolo.

Il successo della serata ha confermato la bontà della scelta di riportare Miss Italia a Cavalese, un risultato reso possibile anche grazie al prezioso sostegno del Comune, in primis dell'assessore al Turismo Mario Rizzoli, che ha creduto nel progetto e contribuito alla realizzazione di un appuntamento capace di coniugare intrattenimento, promozione e valorizzazione del territorio.

La corsa verso la corona regionale non si ferma. Il calendario delle Finali Regionali proseguirà domani, mercoledì 12 agosto a Fiera di Primiero, quindi domenica 16 a Folgaria, per arrivare all'attesissimo appuntamento conclusivo di martedì 18 a Cogolo di Peio. Sarà proprio Cogolo di Peio, per il secondo anno consecutivo, a fare da cornice all'incoronazione della nuova Miss Trentino Alto Adige, chiamata a raccogliere il testimone da Chiara Cenci ed a rappresentare la regione nelle successive fasi nazionali del concorso. La finalissima promette di essere un grande appuntamento di spettacolo, con momenti di intrattenimento e la partecipazione straordinaria di Lucio Gardin.