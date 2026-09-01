ROMA. Sono 215 le prefinaliste che arriveranno oggi nella capitale da tutte le regioni d’Italia, vincitrici nelle 383 serate svoltesi in ogni angolo del Belpaese. Le prefinali si svolgeranno al Palazzo dello Spettacolo. La commissione tecnica che valuterà le ragazze é così composta: Giorgio Squarcia, autore, regista, sceneggiatore e produttore televisivo, oltre che autore del nuovo format di Miss Italia. Giorgia Vitale, agente e manager di artisti, consulente per produzioni televisive e presidente di Agenti Spettacolo Associati. Manuela Metri, attrice, regista teatrale, produttrice e manager di attori, con esperienze professionali tra Italia e Stati Uniti. Angelo Steamaglia, direttore della fotografia, attivo nel Cinema, nei documentari e nei videoclip musicali, anche per produzioni internazionali.

Tra le 215 concorrenti, ci sono le nostre 10 rappresentanti, anche se solo 9 saranno ufficialmente in gara. Infatti, per regolamento, Miss Trentino Alto Adige, assieme alle altre 19 rappresentanti regionali, accederà direttamente all’Accademy che si terrà dall’8 al 13 settembre sempre a Roma. Invece la finalissima, diretta RaiPlay, sarà ospitata da Castello di Santa Severa, il 21 settembre.

La nostra miss regionale è Giada Signori, 18 anni, di Ala, studentessa dell'indirizzo Economico-Sociale ed atleta agonista di taekwondo.

Giada Signori era già prefinalista, essendo stata eletta Miss Miluna a Pergine Valsugana. Quindi ha ceduto la fascia a Nicole Nietzsch, 26 anni, di Bolzano. Maestra d'asilo, laureata in Scienze dell'Educazione, è mamma di una bambina di un anno e mezzo.

Il titolo di Miss Social Trentino Alto Adige è di Deborah Nicolodi, 25 anni, di Canazei. Appassionata di sport in montagna e studentessa di recitazione, Deborah coltiva il sogno di diventare attrice.

La fascia di Miss Chef Trentino Alto Adige è di Lucrezia Verdi, 23 anni, di Bolzano, studentessa di Scienze della Formazione Primaria ed anche lei con il sogno di intraprendere un futuro nel mondo della recitazione.

Il titolo di Miss Framesi Trentino Alto Adige è di Giulia Moggiol, 19 anni, di Villa Lagarina; appassionata di pilates, Giulia è diplomata al Liceo Artistico.

Il titolo di Miss Eleganza Trentino Alto Adige appartiene alla studentessa Zoe Daldoss, 18 anni, di Pergine Valsugana. Appassionata di danza, Zoe possiede una particolare affinità con bambini ed anziani. Il suo sogno è quello di diventare una ballerina professionista a Londra.

La fascia di Miss Südtirol è di Sofia Gaenbacher, 21 anni, di Bolzano. Insegnante di tedesco e studentessa universitaria di Business e Management, Sofia si definisce una ragazza intraprendente.

Il titolo di Miss Sorriso Trentino Alto Adige è di Nausica Cagol, 18 anni, di Baselga di Pinè. Nausica, prossima studentessa di Economia e Management, è appassionata di pallavolo e coltiva da tempo una forte passione per il teatro e la recitazione.

A conquistare il titolo di Miss Givova Sport Trentino Alto Adige è stata Giulia Mich, 18 anni, di Tesero; studentessa liceale in Scienze Umane è pallavolista in Serie C.

Eleonora Vantini ha fatto suo il titolo di Miss Cinema Trentino Alto Adige 2026; 18 anni, di Trento, è studentessa del Liceo delle Scienze Umane e pratica basket a livello agonistico.