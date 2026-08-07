ROVERETO. Oggi, venerdì 7 agosto, a La Voliera sul Leno di Rovereto, va in scena l'ultima selezione provinciale di Miss Italia in Trentino Alto Adige. L'appuntamento è per le 21, con ingresso libero.

L'iniziativa, promossa con entusiasmo da Dennis Miori, nuovo giovane gestore del Bistrò La Voliera sul Leno, nasce con l'obiettivo di portare a Rovereto un evento capace di valorizzare non solo la bellezza ma anche il talento, la convivialità ed il piacere di stare insieme.

La sfilata si svolgerà in una cornice davvero originale: all'interno dell'area dei campi da padel adiacenti al locale. Le 25 concorrenti, che arrivano da tutto il Trentino Alto Adige, tra i 18 ed i 26 anni, sfileranno offrendo uno spettacolo coinvolgente ed unico nel suo genere.

L’evento prenderà il via alle ore 19 con un aperitivo accompagnato dal dj set. Alle 21.15 inizierà la sfilata delle concorrenti, mentre dalle 23 spazio all'after party.

Ad arricchire il programma saranno anche le esibizioni artistiche del gruppo di ballo latino diretto da Anna Slomp, campionessa mondiale di salsa, le cui giovani allieve porteranno sul palco energia, eleganza e spettacolarità.

Da oltre ottant'anni Miss Italia rappresenta molto più di un concorso di bellezza: è un progetto che promuove talento, personalità, determinazione e spirito d'iniziativa. Nel corso della sua storia ha accompagnato migliaia di giovani donne in un percorso di crescita personale e professionale, offrendo concrete opportunità nei settori della moda, dello spettacolo, della televisione e della comunicazione.

In Trentino Alto Adige il concorso è organizzato dall'agenzia Soleo Show, che negli anni ha costruito un percorso serio e qualificato, diventando un punto di riferimento per numerose partecipanti e per le loro famiglie. Le selezioni regionali rappresentano un'importante esperienza formativa, consentendo alle concorrenti di acquisire sicurezza, migliorare la presenza scenica, confrontarsi con professionisti del settore e sviluppare competenze utili anche nel proprio percorso personale e lavorativo. Il concorso è riservato alle giovani donne di età compresa tra i 18 ed i 30 anni.

Come da tradizione, particolare attenzione sarà dedicata all'immagine delle concorrenti. Gli hair look saranno realizzati dai professionisti del Salone Fashion Hair di Ori ed Elena, in via Setaioli a Rovereto, partner Framesi.

La vincitrice del titolo di Miss Voliera sul Leno Rovereto, insieme ad altre cinque concorrenti selezionate dalla giuria, accederà alle Finali Regionali, in programma lunedì 10 agosto a Cavalese, mercoledì 12 a Fiera di Primiero, domenica 16 a Folgaria e martedì 18 agosto a Cogolo di Peio. In quest'ultima tappa sarà assegnato il prestigioso titolo di Miss Trentino Alto Adige. C.L.