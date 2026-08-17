FOLGARIA. Una serata di moda, spettacolo e talento ha animato ieri, domenica 16 agosto, piazza Marconi a Folgaria, dove si è svolta l’ultima Finale Regionale del concorso nazionale Miss Italia. L’appuntamento, organizzato grazie alla collaborazione tra Azienda per il Turismo Alpe Cimbra, Comune e Consorzio “Voglia di Folgaria”, ha portato sul palco 27 concorrenti provenienti da tutto il Trentino Alto Adige.

Nel corso della serata sono stati assegnati tre titoli regionali: Miss Framesi, Miss Alto Adige Südtirol e Miss Eleganza. A condurre l’evento è stata Sonia Leonardi, esclusivista regionale di Miss Italia e titolare di Soleo Show. Le concorrenti hanno sfilato con il body istituzionale Framesi, gli outfit sportivi firmati Cìciri e gli abiti da sera, mettendo in mostra non soltanto bellezza e portamento, ma anche personalità e capacità di esprimersi davanti al pubblico.

La serata è stata accompagnata anche da diversi momenti di spettacolo. Applausi per la cantante Rebekka e per i giovanissimi ballerini Jasmine e Matteo dell’associazione Des Etoiles, diretti da Mauro D’Alessio, protagonisti di coreografie di samba, cha cha cha, rumba e jive.

A conquistare il titolo di Miss Framesi Trentino-Alto Adige 2026 è stata Giulia Moggiol, 19 anni, di Villa Lagarina. Appassionata di pilates, ha da poco conseguito il diploma al Liceo Artistico.

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La fascia di Miss Eleganza Trentino-Alto Adige 2026 è andata a Zoe Daldoss, 18 anni, di Pergine Valsugana. Studentessa e appassionata di danza, sogna di diventare una ballerina professionista a Londra.

A conquistare il titolo di Miss Südtirol 2026 è stata Sofia Gaenbacher, 21 anni, di Bolzano. Insegnante di tedesco e studentessa universitaria di Business e Management, guarda al futuro con entusiasmo e ambizione.

Le tre vincitrici hanno ricevuto fascia e corona, oltre al gioiello Miluna e agli omaggi di Framesi. L’hair styling delle concorrenti è stato curato dai professionisti del Salone Fashion Hair di Ori ed Elena di Rovereto, del Salone Naty di Fiera di Primiero e del Salone Magic Hair di Denise Roccabruna.

Con la Finale Regionale di Folgaria, il cammino verso le Prefinali Nazionali di Miss Italia 2026 entra nella fase decisiva. Giulia Moggiol, Zoe Daldoss e Sofia Gaenbacher si aggiungono alle concorrenti già qualificate nelle precedenti finali di Pergine, Andalo, Cavalese e Fiera di Primiero.

L’attenzione si sposta ora sulla Finalissima di martedì 18 agosto alle 21 a Cogolo di Peio, dove sarà eletta la nuova Miss Trentino Alto Adige. La vincitrice accederà direttamente alla finale nazionale in programma dall’8 al 13 settembre, mentre le altre concorrenti dovranno affrontare le Prefinali dall’1 al 3 settembre. Alla serata conclusiva parteciperà anche Lucio Gardin.