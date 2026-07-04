Prende il via da Trento, giovedì 16 luglio alle 21.15, l'edizione 2026 del Concorso nazionale di Miss Italia in Trentino Alto Adige. A presentare il calendario è stata l'esclusivista regionale Sonia Leonardi, che cura l'organizzazione e la conduzione delle serate. L'edizione di quest'anno porterà il concorso in numerose località del Trentino, con alcuni graditi ritorni e diverse novità.



L'esordio sarà nell'ambito della programmazione del Teatro Capovolto, in piazza Cesare Battisti a Trento, dove sarà eletta Miss Trento 2026 durante la serata dedicata al Festival Talent Show. Di seguito il calendario delle selezioni provinciali e delle finali regionali.



Le selezioni provinciali

Il 19 luglio alle 21 appuntamento agli Impianti sportivi di Sarnonico , in Valle di Non .

alle 21 appuntamento agli , in . Il 21 luglio , alle 21, tappa al Bar Spiaggia di Campolongo , sull' Altopiano di Pinè .

, alle 21, tappa al , sull' . Il 24 luglio , sempre alle 21, il concorso torna in piazza a Mori dopo alcuni anni di assenza.

, sempre alle 21, il concorso torna in piazza a dopo alcuni anni di assenza. Il 25 luglio , ancora alle 21, serata in piazza Carera a Pinzolo .

, ancora alle 21, serata in a . Il 26 luglio , alle 21, altro ritorno a Lavarone .

, alle 21, altro ritorno a . Il 29 luglio il tour farà tappa a Canazei, con inizio alle 21.30 al Teatro Gran Tobià dell'Hotel Caminetto.

Le finali regionali



Il 1° agosto il concorso arriverà a Pergine Valsugana, che torna a ospitare una finale regionale con la partecipazione straordinaria di Claudia Andreatti, vincitrice di Miss Italia 2006 e originaria della città. Come spiega Sonia Leonardi, «Claudia ci tiene molto a tornare, dopo vent'anni, nel suo paese d'origine, dove aveva effettuato la sua prima uscita ufficiale dopo l'incoronazione». All'epoca assessore al turismo era Marco Morelli, oggi sindaco della città. La serata è stata promossa dal vicesindaco Giovanni Monsorno, assessore alle attività economiche, industria, artigianato, rivitalizzazione del centro storico e rapporti con le associazioni.

Il 5 agosto il concorso farà nuovamente tappa al Palacongressi di Andalo , sede storica della manifestazione.

il concorso farà nuovamente tappa al , sede storica della manifestazione. Il 10 agosto ritorno anche a Cavalese , con appuntamento al Palacongressi .

ritorno anche a , con appuntamento al . Il 12 agosto conferma per Fiera di Primiero , dove la serata inizierà alle 21 in via Fiume .

conferma per , dove la serata inizierà alle 21 in . Il 16 agosto , alle 21, la manifestazione sarà nel piazzale delle scuole Marconi di Folgaria .

, alle 21, la manifestazione sarà nel piazzale delle di . La finalissima regionale, con l'elezione di Miss Trentino Alto Adige 2026, è in programma il 18 agosto nella piazza della chiesa di Cogolo di Peio.

Anche quest'anno nessuna località dell'Alto Adige ospiterà le serate del concorso, nonostante siano numerose le concorrenti nate o residenti in provincia di Bolzano che prenderanno parte alle selezioni.



Le vincitrici delle selezioni provinciali accederanno direttamente alle finali regionali, mentre le miss regionali conquisteranno un posto alle prefinali nazionali. L'accesso sarà possibile anche attraverso i titoli di Miss Social e della nuova Miss Chef. Nel primo caso le concorrenti dovranno realizzare un video dedicato al proprio paese, a un monumento o a una leggenda del territorio; nel secondo racconteranno una ricetta tipica, con la commissione nazionale che valuterà soprattutto la capacità comunicativa e l'originalità della presentazione.



Senza anticipare tutte le novità dell'edizione 2026, Sonia Leonardi sottolinea il rinnovato interesse verso il concorso: «Quest'anno registriamo molte autocandidature, anche da parte di ragazze che avevano già partecipato negli anni scorsi e che desiderano rimettersi in gioco. Molte altre hanno accolto il nostro invito perché vedono in questa esperienza un'occasione di crescita personale, di maggiore sicurezza e di confronto con gli altri».



Le iscrizioni sono gratuite e rimarranno aperte per tutta l'estate. Per partecipare è sufficiente inviare una mail a info@soleoevents.com.