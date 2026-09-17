ALA. Giada Signori è ufficialmente tra le finaliste di Miss Italia 2026. La conferma è arrivata poco fa in diretta televisiva dalla patron del concorso, Patrizia Mirigliani. Per la diciottenne di Ala, già Miss Trentino-Alto Adige, la sfida decisiva sarà lunedì 21 settembre.

Il suo percorso verso la finale nazionale era cominciato il 18 agosto, quando aveva conquistato il titolo regionale durante la serata ospitata a Cogolo di Pejo.

Da allora Giada ha rappresentato il Trentino-Alto Adige nelle fasi nazionali del concorso. L’annuncio di oggi le assicura un posto nell’ultima serata, quella in cui verrà assegnata la corona.

Per Ala e per tutta la nostra regione, l’appuntamento è dunque a lunedì.