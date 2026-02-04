TRENTO. Nuova programmazione di musica dal vivo al Bar Lupo di Via Caneppele 34 a Trento (più precisamente a Roncafort), dal titolo “Attenti al lupo”. Nuova anche la gestione dello storico locale, ora affidata a due giovani Tiziana e Andrea, ricchi di passione ed entusiasmo per l'avventura che hanno deciso di intraprendere.

La programmazione è stata affidata a Giuseppe "Gius" Marchi (alias Giustamentelive) e punterà non sul venerdì o sabato bensì di giovedì orario aperitivo per creare un'alternativa più originale (o meno comune) di proposta. Il primo live è affidato al musicista di Trento Michele Amadori, "navigato" chitarrista a 360 gradi per quella che è "una radio senza pubblicità" come ama definirsi. Il 12 spazio all’esibizione live "one man band" del bresciano Dan Martinazzi (nella foto), bluesman conosciuto a livello nazionale soprattutto per l'originale progetto dedicato a Frank Zappa "Dan Martinazzi & The Torture Never Stops".

Il 19 febbraio on stage gli Smoking Green, il duo ska Rreggae fra i più richiesti e "trascinanti" di tutto il panorama musicale trentino.