TESERO. Da dove nasce la risata? E può esistere una formula matematica per crearla? Sono le domande da cui prende il via Smile, lo show comico che Mario Cagol porterà in scena venerdì al Teatro di Tesero. Lo spettacolo propone un viaggio leggero e divertente dentro il mondo del sorriso, tra battute, situazioni comiche e curiosità. A guidare il pubblico sarà un grande libro, trasformato in una sorta di “motore di ricerca” per provare a capire che cosa scatena davvero la risata.



Il percorso parte dalla preistoria e attraversa il mondo animale, lo yoga della risata, le paure quotidiane e molti altri spunti, sempre con l’obiettivo di far sorridere e coinvolgere la sala.



L’appuntamento ha anche una finalità solidale: l’iniziativa è infatti pensata come raccolta fondi. Per l’artista niente cachet, ma, come racconta con ironia, “un posto in paradiso”. Una cosa, promette lo spettacolo, è certa: le risate non mancheranno.