VENEZIA - Marcello Fois con 'L'immensa distrazione' (Einaudi) è il vincitore per un soffio della 64/ma edizione del Premio Campiello, con 83 voti. La proclamazione per la prima volta si è svolta il 3 ottobre in Sala Grande al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. I voti espressi sono stati 282 su 300 votanti della Giuria Popolare di Lettori Anonimi. Al secondo posto Alcide Pierantozzi con Lo sbilico (Einaudi), 80 voti e al terzo Elena Varvello con 'La vita sempre' (Guanda) , 54 voti. Quarta Valeria Parrella con 'La ragazzina' (Feltrinelli) 33 voti e ultimo Ermanno Cavazzoni con 'Storia di un'amicizia' (Quodlibet), 32 voti.