TRENTO. È iniziato con un’accoppiata tutta al femminile il secondo weekend del Trento Music Fest. Sul palco della Trentino Music Arena, davanti a circa 2.000 spettatori, sono salite Madame e Ditonellapiaga, entrambe in città con il loro show estivo.

L’open act è stato affidato alla cantante romana, che è salita sul palco con un outfit bianco a pois neri proponendo un set trascinante e decisamente frizzante, giocato sui brani del suo nuovo disco “Miss Italia”. Fra le canzoni proposte che più hanno trascinato il pubblico dell’Arena il singolo “Businessman”, con il suo ritmo ipnotico in cui racconta in modo ironico e pungente la pressione di dover stare continuamente al passo, mantenendo tutto sotto controllo anche quando si è emotivamente esausti.

Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato) Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato) Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato) Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato) Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato) Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato) Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato) Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato) Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato) Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato) Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato) Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato) Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato) Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato) Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato) Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato) Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato) Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato) Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato) Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato) Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato) Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato) Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato) Madame e Ditonellapiaga conquistano il Trento Music Fest (Foto di Daniele Panato)

Immancabile il tormentone “Che fastidio” – per il quale c’è stato un cambio di vestito, diventato rosso fuoco – che ha portato Ditonellapiaga sul podio alla 76ª edizione del Festival di Sanremo e che ha fatto da volano a “Miss Italia”. Quello della cantante è un pop ironico, immediato, danzereccio e a tratti contagioso, che ha fatto ballare e divertire il pubblico anche in pezzi come “Sì lo so”, “Tropicana Hotline”, “Bibidi bobidi bu”, “Hollywood” e “Chimica”.

Alle 22.30 è il turno di Madame. La cantautrice e rapper vicentina sul palco ha portato una dimensione sonora più introspettiva con il set del suo “Disincanto Tour”, che la stessa Madame ha presentato come uno show costruito a mo’ di viaggio teatrale ed emotivo, in cui la musica, le immagini e la performance si fondono in un unico racconto. La scenografia è decisamente sobria: al centro del palco della Trentino Music Arena, grandi tendoni bianchi fanno da schermo nel corso dello show, diventando parte integrante della narrazione visiva.

Ad aprire il live si susseguono “Ok”, “Volevo capire”, “Disincanto”, “Come stai” e “Puttana svizzera”. Poi una parte più meditativa e intima in canzoni come “Donna vedi” e “Quanto forte ti pensavo”. È un pianoforte bianco, suonato anche da Madame, a dominare poi la scena fra le atmosfere di “Sciccherie”, “No pressure”, “Invidiosa” e “La persona peggiore del mondo”.

Nella parte finale dello show la cantante regala ai suoi fan anche “Grazie”, “Se non provo dolore”, “Voce”, “L’anima”, “Marea” e “Mama non m’ama”.

Oggi sarà Emma, una delle voci più ispirate del pop italiano in rosa degli anni Duemila, l’headliner della serata, aperta alle 21 dal live di Sayf, cantante genovese italo-tunisino, una delle rivelazioni di quest’anno, in particolare grazie al successo dell’ultimo Sanremo con “Tu mi piaci tanto”.