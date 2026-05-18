VERONA. Lorenzo Salvetti vince la 25ª edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Il cantautore diciottenne di Verona porta a casa il premio da 150mila euro, al termine di una finale che lo ha visto prevalere sul ballerino Alessio. «Sono entrato qua dentro con tante paure e tanti dubbi e non mi aspettavo di arrivare fino a qua: è stata un'esperienza unica», ha dichiarato emozionato Lorenzo alzando la coppa, ringraziando compagni e insegnanti.



Nato nel 2008 da una famiglia di musicisti, Lorenzo ha frequentato il liceo musicale studiando pianoforte e canto. La sua prima ribalta nazionale arriva nel 2024 a X Factor, a soli 16 anni, con una cover di Poetica di Cremonini che conquista giudici e pubblico. Nella squadra di Achille Lauro, si classifica quarto alla finale di Piazza del Plebiscito a Napoli, diventando uno dei finalisti più giovani nella storia del talent.



Ad Amici era nella squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Durante il percorso ha pubblicato tre inediti — Stupida Vita, Prima di te e dopo e Dimmelo tu — e in semifinale si è aggiudicato il Premio Spotify Singles. È stato anche il primo ex finalista di X Factor a partecipare ad Amici, a distanza di un solo anno dall'exploit su Sky.