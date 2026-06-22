TRENTO. Ha i colori di “Stupido” il nuovo singolo dei Rebel Rootz fresco di lancio su tutte le piattaforme digitali. Una delle più amate band della scena trentina torna con un brano realizzato insieme a Zamagni per quello che si può definire come un viaggio emotivo sospeso tra nostalgia, fuga e ricordi che ritornano come un déjà-vu. “Stupido”, brano accompagnato anche da un videoclip, intreccia l’anima calda del reggae con influenze hip hop e melodie pop immediate, dando vita a un sound moderno ma profondamente umano.

Tra immagini di strade notturne, sigarette accese e partenze senza promesse, i Rebel Rootz e Zamagni raccontano la vulnerabilità di chi continua a pensare a qualcuno anche da lontano. Con un ritornello diretto e malinconico, “Stupido” parla di distanze, cambiamenti e del bisogno di andare avanti, mantenendo però dentro di sé tutto ciò che non si riesce davvero a dimenticare. “Sono molto felice dell’uscita di “Stupido” - racconta all’Adige Max Fontanari voce del gruppo - perché rappresenta un po’ un treno che riparte. In realtà i Rebel Rootz non si sono mai fermati, ma come spesso accade l’uscita di una nuova canzone smuove qualcosa di speciale. È difficile da spiegare: è come chiudere un cerchio e allo stesso tempo aprirne un altro. Sono anni che lavoriamo in studio e questo singolo segna l’inizio di un percorso che porterà a tante altre uscite”.

Stupido è stato prodotto da Mdi insieme ai Rebel Rootz e vede la partecipazione di Emanuele Zamagni, in arte Zamagni: “Ci siamo conosciuti durante una serata a Trento e da quel primo incontro è nata un’amicizia che, con il passare del tempo, si è trasformata in questa bellissima collaborazione artistica. Come dicevo questo è solo l’inizio. “Stupido” anticipa l’uscita di altri singoli e del nuovo album dei Rebel Rootz. Non vediamo l’ora di far ascoltare al pubblico tutto quello a cui stiamo lavorando. La famiglia Rebel continua a crescere e sono felice di poter dire che questo brano sarà distribuito da Artist First ,un traguardo che per noi rappresenta una grande soddisfazione”. La presentazione ufficiale della nuova canzone dei Rebel sarà quella del 22 giugno in Piazza Italia, al Teatro Capovolto per le Feste Vigliane.

“Presenteremo dal vivo “Stupido” - conclude Max - ma soprattutto stiamo preparando uno spettacolo ricco di sorprese che speriamo possa regalare una serata speciale a tutti. Si tratta di un nuovo capitolo per la band nata a Trento nel 2010 e che da sempre unisc sonorità pop moderne a un crossover di influenze reggae, rock e urban, creando uno stile fresco, energico e coinvolgente.