LEVICO TERME. Prosegue la stagione musicale di "Vivere il Parco", la rassegna promossa dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento. Giovedì 23 luglio, alle 21, il Parco delle Terme di Levico ospiterà il concerto "Le Dame di Margherita", con la musicista trentina Francesca Benetti e l'arpista barocca Charlotte Nachtsheim.

L'appuntamento è previsto all'installazione Sequoia, con ingresso gratuito. In caso di maltempo lo spettacolo sarà trasferito nello spazio Platani in tensostruttura, di fronte al bar del parco sul lato est, con accesso fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il concerto rende omaggio al celebre Concerto delle Dame della corte estense di Ferrara, sostenuto da Margherita Gonzaga, attraverso una selezione di madrigali e pagine strumentali del Seicento italiano. Il programma accompagna il pubblico in un percorso tra le diverse sfumature dell'amore, alternando entusiasmo, malinconia e disincanto con musiche di Luzzaschi, Kapsberger, Caccini, D'India e Merula, espressione del primo Barocco e della pratica del recitar cantando.

Francesca Benetti, cantante e tiorbista, è una musicista trentina specializzata negli strumenti antichi a pizzico. Dopo gli studi tra Venezia, Berna e Basilea, si è affermata nel panorama della musica antica europea, collaborando con importanti ensemble e dirigendo il progetto Concerto di Margherita, dedicato alla riscoperta del repertorio rinascimentale e barocco.

Al suo fianco si esibirà Charlotte Nachtsheim, cantante e arpista barocca formatasi alla Schola Cantorum Basiliensis. Specializzata nella musica del Rinascimento e del primo Barocco, collabora con numerosi ensemble europei e ha preso parte a festival internazionali dedicati alla musica antica, affiancando all'attività artistica gli studi universitari in antropologia culturale e studi di genere.