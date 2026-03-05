Anche a marzo il Bar Lupo di Roncafort punta sui live ogni giovedì con la serie di appuntamenti organizzati da "Giustamentelive_Gius" (alias Giuseppe Marchi) ad iniziare dal 5 marzo, dalle 20, con Michele Bolognese (in arte Mandlion) con una performance ethno dub definita "live set" (mandolino, vinili e basi), unica nel suo genere.



Musicista molto conosciuto sul territorio (componente "storico dei Fan Chaabi) è molto apprezzato in Italia e all'estero anche con progetti musicali innovativi.



Giovedì 12 spazio al duo Oz & Mr. Breo, con un energetico live psyco, blues soul, brani originali di Wayloz (Oz), artista a tutto tondo nato e cresciuto sul Garda "bresciano" e il batterista veronese Matteo Breoni (Mr. Breo, già componente dei The Matt Project, Sole, Roberto Morbioli, ecc..) mentre il 19 sarà la volta di Davide Prezzo (altro Fan Chaabi) con un live "mix" di brani originali e cantautorato classico italiano. Solitamente in "full band", questa volta si esibirà da solo con chitarra, voce, armonica e gran cassa.



La chiusura di marzo è prevista giovedì 26, sulle note del super trio Fat Honey , ovvero Sighel, Bazzanella e Malchiodi, (qui nella foto di monIque) con il loro travolgente sound che intreccia hip-hop, funk e jazz.



