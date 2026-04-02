Nuova programmazione live, in orario aperitivo dalle 19 alle 21, nella centralissima Piazza Mostra nel locale "al Castel" sotto la sigla di Gustosamente Live con la direzione artistica affidata a Gius (Giuseppe Marchi, alias Giustamentelive).

Si inizia il 3 aprile con la voce di Anna Matricardi e il suo piano, con una scaletta pop internazionale che spazia dai Beatles ad Ed Sheeran, passando per Elton John e Coldplay, Adele, Lady Gaga e molti altri.



Venerdì 10 aprile sarà la volta del bluesman bresciano Dan Martinazzi in versione "One Man Band" con una scaletta memorabile citando i più grandi interpreti del blues internazionale. Un duo veronese di spessore e raffinatezza si esibirà venerdì 17: on stage la cantautrice Sole, assa nota nel panorama pop urban soul nazionale e non solo, con esperienze internazionali fra Washington e Los Angeles, insieme al percussionista di fama europea, Mr. Breo (TheMatt Project, Roberto Dellera, Morblus).



A chiudere il programma di aprile, il 24, un nuovissimo progetto in duo dei trentini Alessio Zeni (If Sara Wakes Up) e Silvano Marchi. La sigla è quella di Velvet Grace che porteranno in scena un format "storytellers" coinvolgente di inediti, cover e storie, dove una voce profonda e avvolgente si intreccia a chitarra, cajon, percussioni e loop station.