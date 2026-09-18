TRENTO. La musica come strumento di relazione, partecipazione e inclusione è al centro di “La Musica che Accoglie”, l’iniziativa in programma il 17 e 18 ottobre al Castello del Buonconsiglio. Due giornate dedicate alla musicoterapia e alla didattica inclusiva nelle Scuole Musicali trentine, rivolte a docenti, musicoterapeuti, educatori, operatori socio-sanitari, studenti e rappresentanti delle istituzioni. L’obiettivo è valorizzare le esperienze già sviluppate sul territorio e rafforzare il dialogo tra formazione musicale, scuola e servizi.

L’appuntamento è stato presentato al Teatro Sociale da Chiara Biondani, Corrado Bungaro, Iris Pancheri e Ivo Brigadoi, alla presenza dell’assessora provinciale Francesca Gerosa. «La Musica che accoglie rappresenta un appuntamento di grande rilievo non solo per gli specialisti e gli addetti ai lavori, ma anche per l’intera cittadinanza», ha sottolineato Gerosa. La finalità è anche quella di mettere in rete i musicoterapeuti delle Scuole Musicali, favorendo lo scambio di metodologie e collaborazioni con educatori e servizi territoriali.

Sabato 17 ottobre saranno presentate le esperienze maturate nelle scuole trentine. Maddalena Barbi approfondirà la presa in carico degli utenti nei percorsi musicoterapici, mentre Elisa Pichler illustrerà un intervento rivolto a un allievo con bisogni educativi speciali. Spazio anche al Coro Prisma e all’Orchestra Inclusiva della Scuola Musicale Alto Garda e alle collaborazioni avviate con scuole, cooperative sociali, Rsa e con il Centro di Salute Mentale di Cles e Mezzolombardo.

Domenica 18 ottobre spazio invece ai laboratori. Alberto Conrado guiderà al mattino un workshop sulla progettazione di percorsi musicoterapici e didattici inclusivi; nel pomeriggio Marco Patanè approfondirà la musica come strumento di relazione, crescita personale e inclusione sociale. L’obiettivo delle due giornate è costruire una rete territoriale tra Scuole Musicali, istituzioni scolastiche, servizi e comunità, capace di sviluppare nuovi progetti e offrire a tutti opportunità di partecipazione attraverso la musica.