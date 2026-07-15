VERONA. Johnny Marr, leggendario chitarrista, autore e cofondatore degli Smiths, torna in Italia per un nuovo tour estivo che farà tappa giovedì 16 luglio al Teatro Romano di Verona, l'appuntamento più vicino al Trentino-Alto Adige.

Reduce da un tour autunnale accolto con entusiasmo dal pubblico, culminato con il tutto esaurito di Bologna e un grande concerto a Milano, il musicista britannico porterà sul palco una selezione dei brani che hanno segnato una carriera lunga oltre quarant'anni.

Con gli Smiths, Johnny Marr ha scritto alcune delle pagine più importanti della musica alternativa, imponendosi come uno dei chitarristi e compositori più influenti della sua generazione. Successivamente ha dato vita a progetti di successo come The The, Electronic, Modest Mouse e The Cribs, collaborando inoltre con artisti del calibro di Pretenders, Talking Heads, The Avalanches e il compositore Hans Zimmer.

Tra le collaborazioni più recenti spicca quella con Hans Zimmer per la colonna sonora di No Time To Die, l'ultimo film della saga di James Bond, con la title track interpretata da Billie Eilish e candidata al premio Oscar.

Il concerto di Verona offrirà ai fan l'occasione di ripercorrere l'intero percorso artistico di Johnny Marr, tra i classici che hanno fatto la storia della musica indipendente e i brani della sua produzione solista più recente, confermando uno stile che continua a essere un punto di riferimento per intere generazioni di musicisti.