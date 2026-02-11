NEW YORK. James Van Der Beek è morto a 48 anni. L’attore statunitense, diventato celebre a fine anni Novanta per il ruolo di Dawson Leery nella serie tv “Dawson’s Creek”, nel 2024 aveva reso pubblico di avere un cancro all’intestino, spiegando di stare affrontando la malattia in privato con il sostegno della famiglia.



Sposato con Kimberly Brook, era padre di sei figli. Nonostante la diagnosi e le cure, aveva continuato a lavorare: tra i progetti più recenti figurava una partecipazione alla serie “Walker”, reboot di “Walker, Texas Ranger”, e il film “Sidelined: The QB and Me”, annunciato in uscita nel novembre 2024.